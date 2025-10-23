IND vs AUS 2nd ODI Highlights: शुभमन के लिए 'अशुभ' साबित हुई पहली सीरीज, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराकर जीती सीरीज

IND vs AUS 2nd ODI Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में खेला गया था. इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए रोहित शर्मा ने 73 और श्रेयस अय्यर ने 61 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. जबकि विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को केवल 46.2 ओवरों में 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया और साथ ही सीरीज भी 2-0 से जीत ली है. लेकिन अभी भी सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलना बाकी है.

ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से चेज किया 265 रनों का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रनों का लक्ष्य था, जो दूसरी पारी शुरू होने से पहले काफी लग रहा था. कंगारूओं के दोनों ओपनर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड दोनों ही सस्ते में पवेलियन भी लौट गए, जिसके बाद ऐसा लगा कि अब टीम इंडिया ने वापसी कर ली है और मुकाबला जीत लेगी. लेकिन फिर मैथ्यू शॉर्ट मैट रेनशॉ ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया. शॉर्ट ने 74 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा रेनशॉ 30 रन बना पाए. उसके बाद एलेक्स कैरी 9 रनों पर पवेलियन लौटे. लेकिन फिर कूपर कोनोली ने अपने पैर क्रीज पर जमा लिए.

कूपर कोनोली ने नाबाद 61 रनों की पारी खेली. इसके अलावा मिचेल ओवन ने 23 गेंदों में 36 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर टीम इंडिया की उम्मीदें पूरी तरह खत्म कर दी थी. जबकि मार्श 11 और हेड 28 रन ही बना पाए.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड वनडे में एडम जम्पा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा जेवियर बार्टलेट ने 3 विकेट और मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं टीम इंडिया का अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट झटके हैं.

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए. टीम के लिए रोहित शर्मा ने 73, शुभमन गिल 9, विराट कोहली 0, श्रेयस अय्यक 61, अक्षर पटेल 44, केएल राहुल 11, वॉशिंगटन सुंदर 12, नितीश कुमार रेड्डी 8, हर्षित राणा नाबाद 24, अर्शदीप सिंह 13, मोहम्मद सिराज नाबाद 0.

