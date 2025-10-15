IND vs AUS 2025: ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई टीम इंडिया, विराट-रोहित से गले मिले गिल, BCCI ने शेयर किया वीडियो

Team India leaves for Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलनी जानी है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई है. BCCI ने भारतीय खिलाड़ियों की वीडियो शेयर की है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलनी जानी है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की वीडियो शेयर की है. इसमें नए कप्तान शुभमन गिल पहले रोहित शर्मा से मिलते हैं और उसके बाद विराट कोहली से मिलते हैं. गिल की रोहित-विराट के साथ कप्तान बनने के बाद भी काफी अच्छी बॉन्डिंग है. आप यहां वीडियो देख सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई टीम इंडिया

बीसीसीआई ने 15 अक्टूबर मंगलवार को सोशल मीडिया के अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. हालांकि नए कप्तान शुभमन गिल ने पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ मुलाकात की. वो रोहित से गले भी मिला. भारत को 19 अक्टूबर को वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना है.

बीसीसीआई ने गिल को बनाया कप्तान

बीसीसीआई ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया था. बीसीसीआई ने वनडे क्रिकेट से रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली, जिसके बाद शुभमन गिल नए कप्तान बने है. गिल अब टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. हालांकि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बाद गिल सभी फॉर्मेट के कप्तान बन गए हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए टीम

टीम इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.

