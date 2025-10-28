IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच

IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: वन डे सीरीज गंवाने के बाद अब टीम इंडिया की नजरें टी-20 सीरीज पर है. मैच में पहले आइए जानते है कि कैनबरा की पिच पर किसका बोलबाला होगा.

IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से होने जा रहा है. इस सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में खेला जाना है. दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया है, इस सीरीज के शुरूआती दो मैच ऑस्ट्रेलिया ने और आखिरी मैच भारत ने जीता था. तीसरे वनडे मैच में भारत की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मैच विनिंग पारियां खेली थी और टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई थी.

टी-20 सीरीज पर नजरें

वन डे सीरीज हारने के बाद अब भारत की नजरें टी-20 सीरीज पर है. टीम इंडिया किसी भी हाल में ये सीरीज गंवाना नहीं चाहती. स्क्वॉड में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से शामिल नहीं है, जबकि मेजबान ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिचेल मार्श करेंगे. ऐसे में जानते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20I मैच के लिए कैनबरा की पिच का मिजाज कैसा रहेगा?

इस स्टेडियम का इतिहास

अगर देखा जाए तो कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम की बात करें तो अब तक इतिहास में कुल 22 टी20 मैच खेले जा चुके हैं. जिसमें पहली पारी का औसत 150 का रहा है. इस मैदान पर हाईएस्ट टोटल साउथ अफ्रीका महिला टीम ने बनाया था, जो कि 195 का था. ये पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद रहेगा. यहां का आउटफील्ड तेज है, जिससे शुरुआत में अच्छी गति और उछाल रहता है, जिससे तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मदद मिलती है. वहीं, इस पिच से स्पिनरों के ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद है. स्पिनरों का रिकॉर्ड यहां थोड़ा बेहतर है.

अब तक एक मैच खेला गया

अब अगर बारिश नहीं हुई तो माना जा रहा है कि इस पिच पर खूब चौंके-छक्के देखने को मिलेंगे. वहीं भारत की बात करें तो इस पिच पर भारत ने केवल एक ही टी-20 मैच खेला है. जो 4 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था. उस दौरान टीम इंडिया ने 11 रनों से जीत दर्ज की थी. ये मैच कप्तान विराट कोहली की अगुआई में खेला गया था. इस मुकाबलें में टी नटराजन और चहल ने 3-3 विकेट लिए थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.