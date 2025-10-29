FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल

India vs Australia 1st T20I: कैनबरा के मनुका ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 29, 2025, 05:25 PM IST

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल

IND vs AUS 1st T20I

India vs Australia 1st T20I:

कैनबरा के मनुका ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है. हालांकि अच्छी बात ये है कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थी, इतना ही नहीं दूसरे छोर से शुभमन गिल भी उनका जमकर साथ दे रहे थे. जितना मैच चला उसमें कई बार बारिश ने खलल ने डाला इस वजह से मैच में 2 ओवर की कटौती भी की गई लेकिन अंत में मैच को रद्द ही करना पड़ा.

5 वें ओवर में बारिश ने दी दस्तक 

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था.  टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी के 5वें ओवर के बाद बारिश ने दस्तक दी थी. हल्की बारिश रूकने के बाद जब मैच फिर शुरू हुआ तो मुकाबला 18-18 ओवरों का किया गया. भारतीय टीम ने इसके बाद 28 गेंद खेली ही थी कि बारिश ने फिर से दस्तक दी, जिसके बाद अंत में मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया.

भारत

अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती और 11 जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया

1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मिच ओवेन, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 ज़ेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन और 11 जॉश हेजलवुड.

