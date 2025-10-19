IND vs AUS 1st ODI: विराट जीरो, तो रोहित 8 रन पर लौटे पवेलियन, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI: इस दौरान टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस हो गया है. काफी समय से फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा का इंतजार कर रहे थे. लेकिन दोनों ही बल्लेबाज फ्लॉप हो गए हैं.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच पर्थ स्टेडियम में खेला जा रहा है. लेकिन इस मैच में बारिश बार-बार अपनी खलल डाल रही है. 17 ओवरों के खेल के दौरान कुल 4 बार बारिश हो चुकी है. लेकिन अंपायर्स ने अब 26-26 ओवरों का खेल कर दिया है. हालांकि इस दौरान टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस हो गया है. काफी समय से फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा का इंतजार कर रहे थे. लेकिन दोनों ही बल्लेबाज फ्लॉप हो गए हैं. इतना ही नहीं विराट तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए हैं.
टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने 16.4 ओवरों में 4 विकेट गंवा दिए हैं और 52 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा है. विराट कोहली जीरो और रोहित शर्मा 8 रन पर आउट हो गए. इसके अलावा शुभमन गिल 10 और श्रेयस अय्यर 11 रन बना सके. हालांकि अब अक्षर पटेल और केएल राहुल पर उम्मीदे हैं.
4 बार बारिश के कारण रुका मुकाबला
पहले वनडे में बारिश बार बार विलेन बन रही है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर है. लेकिन टीम इंडिया और भारतीय फैंस बारिश की दुआ कर रहे होंगे. पर्थ में 16 ओवरों में ही चार बार बारिश आ चुकी है. सबसे पहले इंतजार करने के बाद 35 ओवरों का खेल किया था. लेकिन अब चौथी बार बारिश के बाद ओवरों में और कटौती हो सकती है.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.
ऑस्ट्रेलिया- ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन और जोश हेजलवुड.
