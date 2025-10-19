IND vs AUS: क्या 176.5 की स्पीड से गेंद फेंकर मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? यहां जानें क्या है सच्चाई

Mitchell Starc Fastest Ball: मिचेल स्टार्क ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच की पहली गेंद पर ही कुछ ऐसा कर दिया है, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए हैं.

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच की पहली गेंद पर ही कुछ ऐसा कर दिया है, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, उन्होंने मैच की पहली गेंद रोहित शर्मा को डाली, जिसकी स्पीड 176.5 किमी प्रति घंटे दिखाई पड़ी. ऐसे में ये चर्चा होने लगी है कि स्टार्क ने शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या वाकई उन्होंने इतनी स्पीड की गेंद की है या कोई और बात है.

स्टार्क ने फेंकी इतिहास की सबसे तेज गेंद?

पहले वनडे मैच की पहली गेंद मिचेल स्टार्क ने 176.5 किमी प्रति घंटे फेंकी है, जिसके बाद से चारों ओर उनकी चर्चा होने लगी है. क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज गेंद पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने फेंकी है. उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. लेकिन अब स्टार्क ने गेंद डाली है, जो 176 से ज्यादा की स्पीड दिखाई दी है.

क्या वाकई स्टार्क ने फेंकी इतनी स्पीड की गेंद?

आपको बता दें कि मिचेल स्टार्क ने जो गेंद फेंकी थी, उसकी स्पीड 140.8 किमी प्रति घंटे की थी. लेकिन टेक्निकल गलती की वजह से वो 176.5 की स्पीड नजर आई. हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि स्टार्क ने इतनी स्पीड की गेंद डाली है. ये सिर्फ टेक्निकल गलती के कारण ऐसा हुआ है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.

ऑस्ट्रेलिया- ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन और जोश हेजलवुड.

