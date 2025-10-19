FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

IND vs AUS 1st ODI Highlights: ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, भारत को 7 विकेट से चटाई धूल

JEE Mains 2026 Registration: NTA ने शुरू किया जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कब होंगी जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षाएं

दिवाली और छठ पर भीड़ की चलते बड़ा हादसा, मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से 3 यात्री गिरे, 2 की मौत

NTA ने CMAT 2026 के लिए शुरू किया रजिस्ट्रेशन, cmat.nta.nic.in पर यूं करें अप्लाई

IND vs AUS 1st ODI Live: टीम इंडिया ने बनाए 136 रन, तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों मिला 131 रनों का टारगेट? यहां जानिए नियम

IND vs AUS: क्या 176.5 की स्पीड से गेंद फेंकर मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? यहां जानें क्या है सच्चाई

बिहार कांग्रेस में बगावत? कसबा विधायक अफाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर लगाया सौदेबाजी का आरोप, वायरल ऑडियो ने मचा दी हलचल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ

Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs AUS: क्या 176.5 की स्पीड से गेंद फेंकर मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? यहां जानें क्या है सच्चाई

Mitchell Starc Fastest Ball: मिचेल स्टार्क ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच की पहली गेंद पर ही कुछ ऐसा कर दिया है, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 19, 2025, 02:40 PM IST

IND vs AUS: क्या 176.5 की स्पीड से गेंद फेंकर मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? यहां जानें क्या है सच्चाई

Mitchell Starc

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच की पहली गेंद पर ही कुछ ऐसा कर दिया है, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, उन्होंने मैच की पहली गेंद रोहित शर्मा को डाली, जिसकी स्पीड 176.5 किमी प्रति घंटे दिखाई पड़ी. ऐसे में ये चर्चा होने लगी है कि स्टार्क ने शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या वाकई उन्होंने इतनी स्पीड की गेंद की है या कोई और बात है. 

स्टार्क ने फेंकी इतिहास की सबसे तेज गेंद?

पहले वनडे मैच की पहली गेंद मिचेल स्टार्क ने 176.5 किमी प्रति घंटे फेंकी है, जिसके बाद से चारों ओर उनकी चर्चा होने लगी है. क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज गेंद पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने फेंकी है. उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. लेकिन अब स्टार्क ने गेंद डाली है, जो 176 से ज्यादा की स्पीड दिखाई दी है. 

क्या वाकई स्टार्क ने फेंकी इतनी स्पीड की गेंद?

आपको बता दें कि मिचेल स्टार्क ने जो गेंद फेंकी थी, उसकी स्पीड 140.8 किमी प्रति घंटे की थी. लेकिन टेक्निकल गलती की वजह से वो 176.5 की स्पीड नजर आई. हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि स्टार्क ने इतनी स्पीड की गेंद डाली है. ये सिर्फ टेक्निकल गलती के कारण ऐसा हुआ है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.

ऑस्ट्रेलिया- ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन और जोश हेजलवुड.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.  

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ
Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ
IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज
IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज
दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत
Couple-Friendly Trains: भारत की ये ट्रेनें हैं कपल फ्रेंडली, जानें क्या मिलती हैं सुविधाएं?
भारत की ये ट्रेनें हैं कपल फ्रेंडली, जानें क्या मिलती हैं सुविधाएं?
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का यह लग्जरी अवतार देख सब रह गए दंग! यहां देखें इंटीरियर्स की झलक
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का यह लग्जरी अवतार देख सब रह गए दंग! यहां देखें इंटीरियर्स की झलक
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE