IND vs AUS 1st ODI Live: टीम इंडिया ने बनाए 136 रन, तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों मिला 131 रनों का टारगेट? यहां जानिए नियम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच रविवार को पर्थ में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 136 रन बनाए हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का टारगेट मिला है. ऐसे में फैंस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर भारत के 6 रन क्यों काटे गए हैं और इसकी वजह क्या है. दरअसल, भारत की पारी में कुल 4 बार बारिश हुई है, जिसकी वजह से ओवर्स में कटौती हुई थी. पहले 35-35 ओवरों का खेल हुआ, लेकिन फिर बारिश आई और फिर 26-26 ओवरों का खेल कर दिया गया था. आइए जानते हैं कि कंगारुओं को 131 रनों का टारगेट क्यों मिला है.

भारत ने बनाए 137, तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों मिसा 131 रनों का टारगेट

टीम इंडिया की पारी के दौरान एक या दो नहीं बल्कि बारिश के कारण 4 बार बारिश के कारण मुकाबला रोका गया था. पहली बार बारिश के बाद अंपायर्स ने मुकाबले को 35-35 ओवरों का कर दिया गया था. लेकिन जब चौथी बार बारिश हुई, तो अंपायर्स ने मुकाबले को 26-26 ओवरों का कर दिया. लेकिन जब तक भारत के 16.4 ओवरों पूरे हो चुके थे. हालांकि टीम इंडिया ने फिर 26 ओवरों में 136 रन बनाए, तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों का टारगेट मिलना चाहिए. लेकिन DLS नियम के तहत टारगेट को छोटा कर दिया गया है.

क्या कहता है नियम?

डकवर्थ-लुईस-स्टर्न नियम (DLS) का इस्तेमाल तब होता है, जब क्रिकेट मैच में बारिश या किसी अन्य कारणों की वजह से मैच देरी से हो या बार-बार रोकना पड़ रहा हो. DLS नियम विकेट गिरने की संख्या, ओवरों की संख्या और रन रेट जैसे कारकों पर आधारित होता है. हालांकि इसका उद्देश्य ये होता है कि दोनों टीमों को समान अवसर मिले. किसी भी टीम के साथ गलत न हो.

भारत के खिलाफ पहले वनडे में जब 26 ओवरों का खेल हुआ था, तब ऑस्ट्रेलिया के मेन गेंदबाज यानी जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के ओवर पूरे हो चुके हैं. हेजलवुड ने 7 ओवर और स्टार्क ने 6 ओवर गेंदबाजी की. वहीं टीम इंडिया का इस दौरान नेट रन रेट भी कम रहा और साथ ही टीम इंडिया ने 9 विकेट भी गंवा दिया था. इसी चीजों को देखकर DLS नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का टारगेट दिया है और टीम इंडिया के स्कोर से 6 रनों की कटौती हुई है.

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 26 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए. टीम के लिए केएल राहुल ने 38 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा अक्षर पटेल 31, नितीश रेड्डी नाबाद 19, रोहित शर्मा 8, शुभमन गिल 10, विराट कोहली 0, श्रेयस अय्यर 11, वॉशिंगटन सुंदर 10, हर्षित राणा 1, अर्शदीप सिंह 0 और मोहम्मद सिराज बिना गेंद खेले नाबाद रहे.

