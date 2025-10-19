IND vs AUS 1st ODI Highlights: ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, भारत को 7 विकेट से चटाई धूल

IND vs AUS 1st ODI Highlights: इस मैच में टीम इंडिया ने 136 रन बनाए थे, लेकिन DLS मेथड के तहत ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का टारगेट मिला था, जो कंगारुओं ने 21.1 ओवरों में पूरो कर दिया और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर रविवार को सुबह 9 बजे खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने 136 रन बनाए थे, लेकिन DLS मेथड के तहत ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का टारगेट मिला था, जो कंगारुओं ने 21.1 ओवरों में पूरो कर दिया और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. विराट कोहली और रोहित शर्मा इस मैच में बुरी तरह प्लॉप रहे हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा है.

ऑस्ट्रेलिया को मिला था 131 रनों का टारगेट

ऑस्ट्रेलिया को DLS मेथड के तहत 131 रनों का टारगेट मिला था, जो ऑस्ट्रेलिया ने 12.1 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना दिए और 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. टीम के लिए मिचेल मार्श ने 46 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम की जीत में अहम भुमिका निभाई है. इसके अलावा ट्रेविस हेड 8, मैथ्यू शॉर्ट 8, जोश फिलिप 37 और मैथ्यू रेनशॉ नाबाद 21 रन बना सके.

भारत के स्कोर में हुई 6 रन की कटौती

टीम इंडिया की पारी के दौरान एक या दो नहीं बल्कि बारिश के कारण 4 बार बारिश के कारण मुकाबला रोका गया था. पहली बार बारिश के बाद अंपायर्स ने मुकाबले को 35-35 ओवरों का कर दिया गया था. लेकिन जब चौथी बार बारिश हुई, तो अंपायर्स ने मुकाबले को 26-26 ओवरों का कर दिया. लेकिन जब तक भारत के 16.4 ओवरों पूरे हो चुके थे. हालांकि टीम इंडिया ने फिर 26 ओवरों में 136 रन बनाए, तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों का टारगेट मिलना चाहिए. लेकिन DLS नियम के तहत टारगेट को छोटा कर दिया गया है.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड और मिचेल ओवन ने 2-2 विकेट अपने नाम किया है. इसके अलावा मिचेल स्टार्क और नेथन एलिस ने 1-1 विकेट चटकाया है. वहीं भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर 1-1 विकेट चटकाया है.

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 26 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए. टीम के लिए केएल राहुल ने 38 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा अक्षर पटेल 31, नितीश रेड्डी नाबाद 19, रोहित शर्मा 8, शुभमन गिल 10, विराट कोहली 0, श्रेयस अय्यर 11, वॉशिंगटन सुंदर 10, हर्षित राणा 1, अर्शदीप सिंह 0 और मोहम्मद सिराज बिना गेंद खेले नाबाद रहे.

