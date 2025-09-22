Ind vs Aus 1986 Madras Test: वो टेस्ट मैच, जिसने खत्म कर दिया एक अंपायर का करियर
टेस्ट को टाई कराने वाले ऐतिहासिक एलबीडब्ल्यू के फैसले के लिए भी याद किया जाता है. यह फैसला इतना विवादित रहा था कि इसे देने वाले अंपायर का करियर ही इस मैच के साथ खत्म हो गया था.
किसी मैच का टाई होना बेहद अमेजिंग माना जाता है. दरअसल ऐसा होने की संभावना 100 में से महज 1% होती है कि किसी मैच में दोनों टीमें एक ही स्कोर पर ठहर जाएं. यदि बात टेस्ट मैच की हो रही हो तो यह संभावना 0.001% रह जाती है. किसी टेस्ट मैच का टाई होना कितना मुश्किल है, इससे जान लीजिए. 148 साल में 2599 टेस्ट मैच खेले गए हैं, लेकिन इनमें केवल 2 ही मैच टाई रहे हैं. पहला टाई टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 1960-61 में ब्रिस्बेन के मैदान पर खेला गया टेस्ट नंबर 498 था, जबकि दूसरा टेस्ट मद्रास में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आज ही के दिन यानी 22 सितंबर को टेस्ट नंबर 1052 के तौर पर टाई हुआ था. इस टेस्ट को महज आखिरी पलों के रोमांच के लिए याद नहीं किया जाता है, बल्कि टेस्ट को टाई कराने वाले ऐतिहासिक एलबीडब्ल्यू के फैसले के लिए भी याद किया जाता है. यह फैसला इतना विवादित रहा था कि इसे देने वाले अंपायर का करियर ही इस मैच के साथ खत्म हो गया था.
मैच के आखिरी ओवर में महज 1 रन का था रोमांच
मद्रास टेस्ट में मैदान पर महज एक ओवर यानी 6 गेंद का खेल बाकी था और टीम इंडिया को जीत के लिए 1 रन की जरूरत थी. भारतीय टीम को 348 रन बनाने थे, जबकि उसके 347 रन पूरे हो चुके थे.बल्लेबाजी कर रहे थे 21 साल के मनिंदर सिंह, जो टीम इंडिया के आखिरी बल्लेबाज थे. दूसरे छोर पर खड़े थे टीम इंडिया के उपकप्तान रवि शास्त्री, जिन्होंने इसी टेस्ट मैच में 100 टेस्ट विकेट और 2,000 टेस्ट रन का अनूठा ऑलराउंड डबल पूरा किया था. गेंदबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलियाई ऑफ स्पिनर ग्रेग मैथ्यूज, जिन्हें उनकी गेंदों से ज्यादा मैदान पर गाली-गलौज और दूसरी टीम के प्लेयर्स से उलझने के लिए याद किया जाता था.
ओवर की दूसरी गेंद और बन गया इतिहास
पूरा एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) दर्शकों के शोर से बुरी तरह गूंज रहा था, जो टीम इंडिया की जीत निश्चित मानकर जश्न की तैयारी में जुट गए थे. मैथ्यूज के ओवर की दूसरी गेंद मनिंदर सिंह ने आगे पैर निकालकर डिफेंस करने की कोशिश की. गेंद बल्ले को चकमा देती हुई उनके पैड पर लगी और मैदान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की अपील के शोर से गूंज उठा. मनिंदर रन लेने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरे छोर से शास्त्री उन्हें वापस लौटने को कह रहे थे. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम में जोश इतना था कि बाउंड्री पर खड़ा प्लेयर भी एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहा था. थोड़े सस्पेंस के बाद अंपायर के दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर उठी और पूरे स्टेडियम में ऐसा 'पिन ड्रॉप साइलेंस' छा गया कि कोई सांस भी लेता तो शायद उसकी आवाज पूरे स्टेडियम को सुनाई दे जाती. यह अंगुली उठाने वाले अंपायर थे वी. विक्रमराजू, जो अपने फैसले से टेस्ट मैच को टाई कराने के साथ ही हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गए.
मनिंदर कर रहे थे विरोध, शास्त्री ने भी कहा बैट से लगी गेंद
अंपायर के फैसले के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम हारा हुआ मैच टाई होने का जश्न मनाने में जुट गई, जबकि दूसरी तरफ बल्लेबाज मनिंदर सिंह अंपायर से विरोध जता रहे थे. मनिंदर का कहना था कि गेंद बल्ले से किनारा लेते हुए पैड से लगी है. दूसरे छोर पर अंपायर के बिल्कुल बराबर में खड़े शास्त्री का भी यही मानना था. लेकिन महज दूसरे टेस्ट मैच में अंपायरिंग कर रहे विक्रमराजू ने अपने फैसले को सही ठहराया. लेग अंपायर के तौर पर मौजूद दारा दोतीवाला (Dara Dotiwala) वहां से स्पष्ट देखने की स्थिति में नहीं थे. इससे हंगामा खड़ा हो गया. हालांकि आखिरकार अंपायर का फैसला सही माना गया और क्रिकेट इतिहास में महज दूसरा टाई टेस्ट दर्ज हो गया.
करियर हुआ खत्म, पर कभी गलत नहीं माना फैसला
वी. विक्रमराजू (V Vikramraju) को इसके बाद कभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग का मौका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपना फैसला गलत नहीं माना. साल 2007 में ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर ABC से बातचीत में विक्रमराजू ने कहा था कि बैट पैड के करीब नहीं था और कभी गेंद के भी करीब नहीं आया. मैं पूरी तरह आश्वस्त था और वह (मनिंदर) बिल्कुल विकेट के सामने थे. भारत को टाई फैसला मंजूर नहीं था. वे मैच जीतना चाहते थे और इस कारण हमें बलि का बकरा बना दिया गया. इस ऐतिहासिक गेंद को फेंकने वाले ग्रेग मैथ्यूज (Greg Matthews) ने विक्रमराजू को 'धरती पर मौजूद सबसे बहादुर अंपायर' बताया था.
'अंपायर नर्वस थे और गेंद फेंकते ही उठ गई थी अंगुली'
अंपायर के फैसले का शिकार हुए मनिंदर सिंह भी हमेशा अपनी दलील पर अड़े रहे कि गेंद उनके बल्ले से टच होने के बाद पैड पर लगी थी. उन्होंने साल 2001 में एक इंटरव्यू में कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर (Allan Border) बेहद करीब फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने भी फैसले पर सवाल उठाए थे. मुझे पक्का यकीन है कि अंपायर नर्वक हो गए थे. मैं बेहद हैरान था, क्योंकि मेरे गेंद खेलने से पहले ही मैंने उन्हें अंगुली उठाते हुए देख लिया था. यह दिखाता है कि वे नर्वस थे, लेकिन यह खेल का हिस्सा है. उस समय मैंने अपना आपा खो दिया था. रवि (शास्त्री) भी गुस्सा हो गए थे, लेकिन यह हमारी किस्मत थी और इसे ऐसे ही होना था. मैं अब उस बारे में सोचता हूं तो महसूस होता है कि अंपायर पर कितना दबाव था.
6/331 से 347 पर ऑलआउट हुई थी टीम इंडिया
1986 के मद्रास (अब चेन्नई) टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 574 रन बनाकर पारी घोषित की थी. इसके बावजूद भारतीय प्लेयर्स के मिले-जुले खेल ने टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था. आखिरी दिन भारतीय टीम को एकसमय महज 17 रन की जरूरत थी और उसके 4 विकेट बचे हुए थे. यहां से मैच ऐसा पलटा कि 347 रन पर पूरी टीम आउट हो गई. ऑस्ट्रेलियाई खब्बू स्पिनर रे ब्राइट ने जल्दी-जल्दी 3 विकेट लिए और उसके बाद मैथ्यूज ने वो ऐतिहासिक गेंद फेंकी, जिसने पूरा नजारा ही बदल दिया.
मद्रास के टाई टेस्ट की ये भी थी खास बातें
ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में बने 574 रन में 23 साल के डीन जोन्स ने 210 रन का योगदान दिया था.
45 डिग्री गर्मी में 8.5 घंटे तक खेले जोन्स ने पिच पर ही उल्टी कर दी थी. बाद में उन्हें अस्पताल ले जाकर ड्रिप लगानी पड़ी थी.
मैथ्यूज ने अपनी गेंदों पर मैच में 10/249 की फिगर हासिल की थी, जो उनके करियर का इकलौत 10 विकेट हॉल था.
ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में ओपनिंग बल्लेबाज डेविड बून ने 122 रन और एलन बॉर्डर ने भी 106 रन बनाए थे.
भारतीय कप्तान कपिल देव ने 138 गेंद में 21 चौकों से 119 रन बनाए थे, जो उनकी करियर बेस्ट टेस्ट पारी मानी जाती है.
महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के करियर का यह लगातार बिना किसी अनुपस्थिति के 100वां टेस्ट मैच था, जो बड़ा रिकॉर्ड है.
भारत ने पहली पारी में 397 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 5 विकेट पर 170 रन बनाकर घोषित की थी.
इस टेस्ट मैच में चार पारियों में कुल 32 विकेट गिरे थे और 1488 रन बने थे, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया मैचों में आज भी सर्वाधिक है.
