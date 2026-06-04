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WTC Points Table: क्या WTC के फाइनल में जगह बना पाएगा भारत? जानें IND vs AFG टेस्ट मैच से पहले कैसी है पॉइंट्स टेबल?

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WTC Points Table: क्या WTC के फाइनल में जगह बना पाएगा भारत? जानें IND vs AFG टेस्ट मैच से पहले कैसी है पॉइंट्स टेबल?

WTC Points Table: फैंस के मन में सवाल है कि टीम इंडिया WTC फाइनल में जगह कैसे बना पाएगी और टीम को अब कितने मुकाबले जीतने होंगे.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 04, 2026, 09:30 PM IST

WTC Points Table: क्या WTC के फाइनल में जगह बना पाएगा भारत? जानें IND vs AFG टेस्ट मैच से पहले कैसी है पॉइंट्स टेबल?

WTC Points Table

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भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच 6 जून से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. आईपीएल 2026 के बाद अब फैंस की नजरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर टिकी हुई हैं. फैंस के मन में सवाल है कि टीम इंडिया  WTC फाइनल में जगह कैसे बना पाएगी और टीम को अब कितने मुकाबले जीतने होंगे. जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान मैच से पहले WTC पॉइंट्स टेबल कैसा है और टीम इंडिया किस स्थान पर है. 

क्या WTC के फाइनल में जगह बना पाएगी टीम इंडिया? 

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का फाइनल मुकाबला जून 2027 में खेला जाना है. हालांकि, अभी तक फाइनल की तारीख की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं टीम इंडिया के पास फाइनल में जगह बनाने का अभी भी मौका है. टीम को WTC के इस चक्र में अब 9 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं, जिसमें टीम को कम से कम 7 से 8 मुकाबले जीतने होंगे. वहीं अगर टीम इंडिया इसमें से कुछ मुकाबले हार जाती है या ड्रॉ हो जाते हैं, तो टीम को फाइनल में जगह बनाने के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा. WTC में जीतने वाली टीम को 12 अंक, ड्रॉ पर 4 अंक और टाई पर 6 अंक मिलते हैं. 

कैसा है WTC की पॉइंट्स टेबल का हाल? 

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलियाई टीम का दबदबा बना हुआ है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैचों में 7 मुकाबले जीते और एक हारा है. न्यूजीलैंड की टीम ने 3 मैचों में से 2 मुकाबले जीते और एक ड्रॉ हुआ है. वहीं साउथ अफ्रीका ने 4 मैचों में 3 मुकाबले जीते और एक हारा है. श्रीलंका ने 2 मैचों में से एक मैच जीता है और एक मैच ड्रॉ हुआ है. 

बांग्लादेश ने 4 मैचों में 2 मुकाबले जीते हैं और एक मैच हारा है, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा है. वहीं छठे स्थान पर टीम इंडिया का नाम है. टीम इंडिया ने 9 मैचों में से 4 मुकाबले जीते हैं और 4 हारे हैं, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है. इंग्लैंड ने 10 मैचों में 3 जीते हैं और 6 मुकाबले हारे हैं. टीम का एक मैच ड्रॉ रहा है. पाकिस्तान ने 4 मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबले हारे हैं. वहीं वेस्टइंडीज ने 8 मैचों में 7 मुकाबले हारे हैं और एक मैच ड्रॉ हुआ है. 

WTC की पॉइंट्स टेबल में टीमों की पोजीशन

  1. ऑस्ट्रेलिया
  2. न्यूजीलैंड
  3. साउथ अफ्रीका
  4. श्रीलंक
  5. बांग्लादेश
  6. भारत
  7. इंग्लैंड
  8. पाकिस्तान
  9. वस्टइंडीज

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