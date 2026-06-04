IND vs AFG Test: क्यों WTC का हिस्सा नहीं है भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट मैच? जानें क्या है ICC का नियम

IND vs AFG Test: अब फैंस सोच रहे हैं कि टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ आसानी से मैच जीत लेगी और WTC में टीम का फायदा होगा. लेकिन भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट मैच WTC का हिस्सा नहीं होगा.

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम 6 जून को एक्शन में नजर आएगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से टेस्ट मैच खेला जाना है. दोनों देशों के बीच इकलौता टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाना है. मुल्लांपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाना है. आईपीएल के बाद अब फैंस को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की टेंशन है. क्योंकि भारतीय टीम का फाइनल का रास्ता आसान नहीं है. वहीं अब फैंस सोच रहे हैं कि टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ आसानी से मैच जीत लेगी और WTC में टीम का फायदा होगा. लेकिन भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट मैच WTC का हिस्सा नहीं होगा. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों और आईसीसी का इसपर क्या नियम है?

क्यों WTC का हिस्सा नहीं है भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट मैच?

आपको बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब तक सिर्फ 9 देश हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज ही हैं. ऐसे में अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है और अफगानिस्तान का कोई भी टेस्ट WTC का हिस्सा नहीं होते हैं. ऐसे में भारत और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच WTC का हिस्सा नहीं है और न ही अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के WTC में अंक जोड़े जाएंगे.

क्या है आईसीसी का नियम?

आईसीसी के नियम के अनुसार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक टेस्ट मैच की सीरीज हिस्सा नहीं होती है. कम से कम दो मैचों की टेस्ट सीरीज ही WTC का हिस्सा होती है. हालांकि, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मुकाबला खेला जाना है. इसी वजह से आईसीसी नियम के अनुसार ये मैच WTC का हिस्सा नहीं होगा. यानी भारतीय टीम एकतरफा मैच भी जीत जाए, तो टीम को WTC में कोई फायदा नहीं होगा.

कितनी बार खेला गया भारत-अफगानिस्तान का मुकाबला?

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ एक बार टेस्ट मुकाबला खेला जा चुका है. हालांकि, 2026 में दूसरी बार दोनों टीमें एक दूसरे से कोई टेस्ट खेलने वाली हैं. इससे पहले साल 2018 में भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने एक पारी और 262 रनों से जीत हासिल की थी. ये टेस्ट मैच बेंगलुरु में खेला गया था.

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