FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'मैं रात को सो नहीं पाता...' BMW का मालिक और 40 लाख की सैलरी, गुरुग्राम का शख्स ने खुद को बताया गरीब

'मैं रात को सो नहीं पाता...' BMW का मालिक और 40 लाख की सैलरी, गुरुग्राम का शख्स ने खुद को बताया गरीब

कांग्रेस के बगल में बैठना भी मंजूर नहीं, DMK ने संसद में अपनी सीट बदलवाई, INDIA गठबंधन का हिस्सा भी नहीं रहेगी स्टालिन की पार्टी

कांग्रेस के बगल में बैठना भी मंजूर नहीं, DMK ने संसद में अपनी सीट बदलवाई, INDIA गठबंधन का हिस्सा भी नहीं रहेगी स्टालिन की पार्टी

IND vs AFG Test: क्यों WTC का हिस्सा नहीं है भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट मैच? जानें क्या है ICC का नियम

IND vs AFG Test: क्यों WTC का हिस्सा नहीं है भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट मैच? जानें क्या है ICC का नियम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा

डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई

डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs AFG Test: क्यों WTC का हिस्सा नहीं है भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट मैच? जानें क्या है ICC का नियम

IND vs AFG Test: अब फैंस सोच रहे हैं कि टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ आसानी से मैच जीत लेगी और WTC में टीम का फायदा होगा. लेकिन भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट मैच WTC का हिस्सा नहीं होगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 04, 2026, 11:14 PM IST

IND vs AFG Test: क्यों WTC का हिस्सा नहीं है भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट मैच? जानें क्या है ICC का नियम

IND vs AFG Test

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम 6 जून को एक्शन में नजर आएगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से टेस्ट मैच खेला जाना है. दोनों देशों के बीच इकलौता टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाना है. मुल्लांपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाना है. आईपीएल के बाद अब फैंस को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की टेंशन है. क्योंकि भारतीय टीम का फाइनल का रास्ता आसान नहीं है. वहीं अब फैंस सोच रहे हैं कि टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ आसानी से मैच जीत लेगी और WTC में टीम का फायदा होगा. लेकिन भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट मैच WTC का हिस्सा नहीं होगा. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों और आईसीसी का इसपर क्या नियम है?

क्यों WTC का हिस्सा नहीं है भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट मैच?

आपको बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब तक सिर्फ 9 देश हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज ही हैं. ऐसे में अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है और अफगानिस्तान का कोई भी टेस्ट WTC का हिस्सा नहीं होते हैं. ऐसे में भारत और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच WTC का हिस्सा नहीं है और न ही अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के WTC में अंक जोड़े जाएंगे. 

क्या है आईसीसी का नियम?

आईसीसी के नियम के अनुसार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक टेस्ट मैच की सीरीज हिस्सा नहीं होती है. कम से कम दो मैचों की टेस्ट सीरीज ही WTC का हिस्सा होती है. हालांकि, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मुकाबला खेला जाना है. इसी वजह से आईसीसी नियम के अनुसार ये मैच WTC का हिस्सा नहीं होगा. यानी भारतीय टीम एकतरफा मैच भी जीत जाए, तो टीम को WTC में कोई फायदा नहीं होगा. 

कितनी बार खेला गया भारत-अफगानिस्तान का मुकाबला?

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ एक बार टेस्ट मुकाबला खेला जा चुका है. हालांकि, 2026 में दूसरी बार दोनों टीमें एक दूसरे से कोई टेस्ट खेलने वाली हैं. इससे पहले साल 2018 में भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने एक पारी और 262 रनों से जीत हासिल की थी. ये टेस्ट मैच बेंगलुरु में खेला गया था. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई
डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई
एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? जानिए कैसे 'रुद्रम' बनेगी चीन-पाकिस्तान के एयर डिफेंस का काल
एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? जानिए कैसे 'रुद्रम' बनेगी चीन-पाकिस्तान के एयर डिफेंस का काल
नौकरी का ऑफर ठुकरा कर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 16 करोड़ की कंपनी
नौकरी का ऑफर ठुकरा कर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 16 करोड़ की कंपनी
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement