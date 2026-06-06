Shubman Gill Century: केएल राहुल के बाद शुभमन गिल ने जड़ा शतक, इस खास रिकॉर्ड को किया अपने नाम

Shubman Gill Century: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शतक ठोक दिया है और दिन का खेल खत्म होने के बाद नाबाद हैं. गिल ने पहले दिन तक नाबाद 103 रन बनाए हैं.

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो गया है और टीम इंडिया ने 85 ओवर खेलकर 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बनाए हैं. इस दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शतक ठोक दिया है और दिन का खेल खत्म होने के बाद नाबाद हैं. गिल ने पहले दिन तक नाबाद 103 रन बनाए हैं. वहीं ऋषभ पंत ने नाबाद अर्धशतक ठोका है. हालांकि, शुभमन गिल ने इस शतक के साथ इतिहास रच दिया है और एक खास रिकॉर्ड अपने नाम अपने नाम किया है. इतना ही नहीं, गिल विराट कोहली के खास क्लब में भी शामिल हो गए हैं.

राहुल के बाद शुभमन गिल ने ठोका शतक

केएल राहुल ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक ठोका है. राहुल के बाद अब शुभमन गिल ने भी शतक जड़ दिया है. पहले दिन तक दो बल्लेबाजों ने शतक बना लिया है. शुभमन गिल ने 124 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 103 रन बनाए हैं. इतना ही नहीं, गिल ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर 121 रनों की पार्टनरशिप भी की है.

गिल ने बनाया खास रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने बतौर कप्तान सिर्फ 15 पारियों में 6 शतक ठोक दिया है. इसके साथ ही गिल बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं. सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं. विराट ने 113 पारियों में 20 शतक अपने नाम किए हैं. इसके अलावा सुनील गावस्कप ने 11 शतक ठोके हैं. वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 9 शतक बनाया है और सचिन तेंदुलकर ने 7 शतक ठोके हैं.

टेस्ट में भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक

20- विराट कोहली (113 पारी)

11- सुनील गावस्कर (74 पारी)

9- मोहम्मद अजहरुद्दीन (78 पारी)

7- सचिन तेंदुलकर (43 पारी)

6- शुभमन गिल (15 पारी)

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