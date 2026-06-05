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IND vs AFG Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान टेस्ट? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs AFG Test Live Streaming: भारत और अफगानिस्तान के बीच ये मुकाबला भारत में खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि इस मैच को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 05, 2026, 07:04 PM IST

IND vs AFG Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान टेस्ट? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs AFG Test Live Streaming

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आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया 6 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट के लिए एक्शन में नजर आएगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच शनिवार 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच ये मुकाबला भारत में खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि इस मैच को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी.

कहां खेला जाएगा इकलौता टेस्ट मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराज यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. 

कितने बजे खेला जाएगा  इकलौता टेस्ट मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा और इसका टॉस 9 बजे होगा.

टीवी पर कहां देख सकते हैं भारत-अफगानिस्तान टेस्ट?

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. फैंस टीवी पर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. 

कहां होगी भारत-अफगानिस्तान की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकतौले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और इसकी वेबसाइट पर होगी. 

इकलौते टेस्ट के लिए टीम इंडिया

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, देवदत्त पडिक्कल और मानव सुथार.

इकलौते टेस्ट के लिए अफगानिस्तान की टीम

अब्दुल मलिक, रहमानुल्लाह गुरबाज़, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, अज़मतुल्लाह उमरजई, अफसर ज़ज़ई (विकेटकीपर), शराफुद्दीन अशरफ, जियाउर रहमान शरीफी, क़ैस अहमद, बिलाल सामी, मोहम्मद सलीम सफी, नांगेयालिया खारोटे, रहमानुल्लाह, सेदिकुल्लाह अटल और इकराम अलीखिल.

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