'भारत के लिए खेलना सपना सच होने जैसा है...' अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू मानव सुथार ने कही दिल की बात

Manav Suthar on his Debut: इस मैच में गिल ने प्लेइंग इलेवन में मानव सुथार को मौका दिया है. उन्होंने 28 रन और अब तक दो विकेट भी ले लिए हैं. वहीं मानव सुथार ने दूसरे दिन के खेल शुरू होने से पहले दिल की बात कही है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी है. केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों ने ही शतकीय पारी खेली है. इस मैच में गिल ने प्लेइंग इलेवन में मानव सुथार को मौका दिया है. उन्होंने 28 रन और अब तक दो विकेट भी ले लिए हैं. वहीं मानव सुथार ने दूसरे दिन के खेल शुरू होने से पहले दिल की बात कही है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

बचपन की यादों को मानव ने किया ताजा

मानव सुथार ने जियोस्टार पर कहा, "क्रिकेट हमेशा से मेरे परिवार का एक अहम हिस्सा रहा है. मेरे पिताजी को क्रिकेट बहुत पसंद है और घर में सभी लोग नियमित रूप से मैच देखते हैं. बचपन में मैं भी उनके साथ बैठकर मैच देखा करता था. यहीं से क्रिकेट के प्रति मेरी दिलचस्पी बढ़ी. मैंने अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेलना शुरू किया था. गली क्रिकेट में मैंने इस खेल का ककहरा सीखा जैसे बल्ला पकड़ना और गेंदबाजी करना है."

उन्होंने आगे कहा, "जब मैं 10 या 11 साल का था, तब मैंने एक अच्छी क्रिकेट प्लेइंग इलेवन में प्रवेश लिया और कोच धीरज सर और विनोद सर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेना शुरू किया. उन्होंने मुझे सही तकनीक सिखाई और मेरे खेल को बेहतर बनाने में मदद की. मुझे पहली बड़ी सफलता तब मिली जब मैं अंडर-14 वर्ग में राजस्थान के लिए खेला. उससे मुझे काफी प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि मैं क्रिकेट को अपना करियर बना सकता हूं."

टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर क्या बोले मानव?

मानव ने आगे कहा, "भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में क्रिकेट में सफल होना कभी आसान नहीं होता. कुछ ही स्थान के लिए कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं. मुझे भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. कई लोगों ने मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि क्रिकेट में कोई संभावना नहीं है और मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं."

मानव ने डेब्यू को लेकर कहा, "लेकिन मैंने हार नहीं मानी. मैं लगातार कड़ी मेहनत करता रहा. मुझे भारतीय टीम में चुने जाने की उम्मीद थी. ये इंतजार का खेल था और मैंने धैर्य बनाए रखा. भारतीय टीम में जगह बनाकर अच्छा लग रहा है. घरेलू क्रिकेट और भारत ए के लिए की गई सारी मेहनत रंग लाई है. इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है. सारी कुर्बानियों का आखिरकार फल मिल गया. मैं देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूं."

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