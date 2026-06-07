FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ईरान की Emad Strike से कुवैत में US एयरबेस तबाह? सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं इस बात की गवाही

ईरान की Emad Strike से कुवैत में US एयरबेस तबाह? सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं इस बात की गवाही

पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, भारत 'प्रलय' मिसाइल के उत्पादन की रफ्तार बढ़ाएगा! सेना के सबसे घातक हथियार की ताकत जानिए

पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, भारत 'प्रलय' मिसाइल के उत्पादन की रफ्तार बढ़ाएगा! सेना के सबसे घातक हथियार की ताकत जानिए

'भारत के लिए खेलना सपना सच होने जैसा है...' अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू मानव सुथार ने कही दिल की बात

'भारत के लिए खेलना सपना सच होने जैसा है...' अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू मानव सुथार ने कही दिल की बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!

ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'भारत के लिए खेलना सपना सच होने जैसा है...' अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू मानव सुथार ने कही दिल की बात

Manav Suthar on his Debut: इस मैच में गिल ने प्लेइंग इलेवन में मानव सुथार को मौका दिया है. उन्होंने 28 रन और अब तक दो विकेट भी ले लिए हैं. वहीं मानव सुथार ने दूसरे दिन के खेल शुरू होने से पहले दिल की बात कही है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 07, 2026, 03:46 PM IST

'भारत के लिए खेलना सपना सच होने जैसा है...' अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू मानव सुथार ने कही दिल की बात

Manav Suthar on his Debut

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी है. केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों ने ही शतकीय पारी खेली है. इस मैच में गिल ने प्लेइंग इलेवन में मानव सुथार को मौका दिया है. उन्होंने 28 रन और अब तक दो विकेट भी ले लिए हैं. वहीं मानव सुथार ने दूसरे दिन के खेल शुरू होने से पहले दिल की बात कही है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

बचपन की यादों को मानव ने किया ताजा

मानव सुथार ने जियोस्टार पर कहा, "क्रिकेट हमेशा से मेरे परिवार का एक अहम हिस्सा रहा है. मेरे पिताजी को क्रिकेट बहुत पसंद है और घर में सभी लोग नियमित रूप से मैच देखते हैं. बचपन में मैं भी उनके साथ बैठकर मैच देखा करता था. यहीं से क्रिकेट के प्रति मेरी दिलचस्पी बढ़ी. मैंने अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेलना शुरू किया था. गली क्रिकेट में मैंने इस खेल का ककहरा सीखा जैसे बल्ला पकड़ना और गेंदबाजी करना है."

उन्होंने आगे कहा, "जब मैं 10 या 11 साल का था, तब मैंने एक अच्छी क्रिकेट प्लेइंग इलेवन में प्रवेश लिया और कोच धीरज सर और विनोद सर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेना शुरू किया. उन्होंने मुझे सही तकनीक सिखाई और मेरे खेल को बेहतर बनाने में मदद की. मुझे पहली बड़ी सफलता तब मिली जब मैं अंडर-14 वर्ग में राजस्थान के लिए खेला. उससे मुझे काफी प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि मैं क्रिकेट को अपना करियर बना सकता हूं."

टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर क्या बोले मानव?

मानव ने आगे कहा, "भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में क्रिकेट में सफल होना कभी आसान नहीं होता. कुछ ही स्थान के लिए कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं. मुझे भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. कई लोगों ने मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि क्रिकेट में कोई संभावना नहीं है और मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं."

मानव ने डेब्यू को लेकर कहा, "लेकिन मैंने हार नहीं मानी. मैं लगातार कड़ी मेहनत करता रहा. मुझे भारतीय टीम में चुने जाने की उम्मीद थी. ये इंतजार का खेल था और मैंने धैर्य बनाए रखा. भारतीय टीम में जगह बनाकर अच्छा लग रहा है. घरेलू क्रिकेट और भारत ए के लिए की गई सारी मेहनत रंग लाई है. इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है. सारी कुर्बानियों का आखिरकार फल मिल गया. मैं देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा
Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
गुब्बारे बेचने का शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 53,000 करोड़ का साम्राज्य; विराट कोहली से है गेहरा नाता
गुब्बारे बेचने का शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 53,000 करोड़ का साम्राज्य; विराट कोहली से है गेहरा नाता
Aadhaar Authentication: कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे तुरंत करें चेक
Aadhaar Authentication: कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे तुरंत करें चेक
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement