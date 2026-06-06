KL Rahul Century: अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल का ऐतिहासिक शतक, ऐसा करने वाले बने चौथे बल्लेबाज

KL Rahul Century: भारतीय दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार शतकीय पारी खेली है. राहुल ने इस शतक के साथ इतिहास रच दिया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार शतकीय पारी खेली है. राहुल ने इस शतक के साथ इतिहास रच दिया है और भारत के लिए ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जा रहा है और इस मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. आइए जानते हैं कि राहुल ने इस शतक के साथ कौन-सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

केएल राहुल ने ठोका ऐतिहासिक शतक

अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल ने 165 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेली. राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 12वां शतक ठोका है. इसके साथ ही राहुल ने जायसवाल के साथ 41 रनों की ओपनिंग साझेदारी निभाई. उसके बाद साई सुदर्शन के साथ मिलकर 139 रनों की पार्टनरशिप की. वहीं अंत में कप्तान शुभमन गिल के साथ राहुल ने 67 रनों की शानदार पार्टनरशिप निभाई. हालांकि, अपना शतक पूरा करने के बाद राहुल पवेलियन लौट गए.

12th Test hundred💯 for KL Rahul.



Afghanistan becomes the 6th team Rahul has scored a hundred against in Tests.



But, he's gone the very next ball 😞#INDvAFG #INDvsAFG pic.twitter.com/AQPBwziCYJ — Cricbuzz (@cricbuzz) June 6, 2026

ऐसा करने वाले बने चौथे खिलाड़ी

केएला राहुल ने अपने करियर में 12 शतक लगाए हैं. इसमें से राहुल ने बतौर ओपनर 11 शतक ठोके हैं. भारत के लिए बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक सुनील गावस्कर ने ठोका है. उनके नाम 203 पारियों में 33 शतक हैं. उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने 22 शतक लगाए हैं, जबकि मुरली विजय ने 12 शतक और राहुल अब 11 शतक के साथ चौथे स्थान पर हैं.

भारत के टेस्ट ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक

33 - सुनील गावस्कर (203)

22 - वीरेंद्र सहवाग (168)

12 - मुरली विजय (100)

11 - केएल राहुल (101)*

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