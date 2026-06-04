'तीसरे नंबर के बल्लेबाज पर भरोसा...' अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट से पहले भारत के सहायक कोच का बड़ा बयान

Ryan ten Doeschate: सहायक कोच रियान टेन डोइशे ने टीम के तीसरे नंबर के बल्लेबाज की कमी पर बात की है. चेतेश्वर पुजारा के संन्यास लेने के बाद टीम को तीसरे नंबर के बल्लेबाज को तलाशने में काफी मुश्किल हो रही है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट शनिवार 6 जून से 10 जून तक मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाना है. बीसीसीआई ने इस टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस टेस्ट मैच के लिए सभी भारतीय खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं. इस बीच टीम के सहायक कोच रियान टेन डोइशे ने टीम के तीसरे नंबर के बल्लेबाज की कमी पर बात की है. चेतेश्वर पुजारा के संन्यास लेने के बाद टीम को तीसरे नंबर के बल्लेबाज को तलाशने में काफी मुश्किल हो रही है, जिसके बाद से टीम ने करुण नायर, वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन को मौका दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस नंबर पर कोई सटीक बल्लेबाज नहीं मिल सका है. आइए जानते हैं कि सहायक कोच ने इसपर क्या कहा है.

तीसरे नंबर के बल्लेबाज को लेकर क्या बोले सहायक कोच?

भारतीय टीम के सहायक कोच रियान टेन डोइशे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "उस नंबर पर कई बल्लेबाजों को आजमाया गया है, जो आदर्श स्थिति नहीं है. हमें उस नंबर के दावेदारों पर विचार करना चाहिए और किसी एक को लंबे समय तक उस पर बनाए रखना चाहिए. ये बल्लेबाजी क्रम में बेहद मुश्किल लेकिन महत्वपूर्ण स्थान है. देवदत्त पडिक्कल घरेलू क्रिकेट में सभी प्रारूपों में ढेरों रन बनाकर आए हैं और साई सुदर्शन ने भी आईपीएल में गुजरात के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. इसलिए दोनों ही अच्छी फॉर्म में हैं."

उन्होंने आगे कहा, "जिस बल्लेबाज को भी इस नंबर के लिए चुना जाएगा, हमें उस पर भरोसा करना होगा। अभी हमें एक ही टेस्ट मैच खेलना है और फिर दो महीने तक कोई टेस्ट मैच नहीं है। उसके बाद दो टेस्ट मैच हैं और फिर कुछ समय तक कोई मैच नहीं है। ऐसे में स्थिति मुश्किल हो जाती है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा. सिराज ने कल गेंदबाजी की है और वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे."

युवा खिलाड़ियों को लेकर क्या बोले सहायक कोच?

रियान टेन डोइशे ने युवा खिलाड़ियों को लेकर कहा, "मानव सुथार और हर्ष दुबे दोनों के टेस्ट मैच में खेलने की संभावना बहुत कम है। हमने अभी तक अंतिम एकादश को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि कुलदीप और वाशिंगटन खेलेंगे तथा उन दोनों में से कोई एक खेलेगा. डब्ल्यूटीसी के वर्तमान चक्र में 9 जरूरी टेस्ट मैच खेले जाएंगे और फाइनल में पहुंचने का ये हमारा आखिरी मौका है, जो इस समय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."

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