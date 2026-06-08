IND vs AFG Test Highlights: भारत की अफगानिस्तान पर ऐतिहासिक जीत, एक पारी और 300 रनों से जीता मैच

IND vs AFG Test Highlights: भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच शनिवार 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जा रहा था, जिसे टीम इंडिया ने एक पारी और 300 रनों से जीतकर इतहास रच दिया है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला गया था.

भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से हरा दिया है.

एक पारी और सबसे ज्यादा रन के मामले में टीम इंडिया ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है.

अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल और शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली.

डेब्यू टेस्ट में मानव सुथार ने गेंद और बैट दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया.

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच शनिवार 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जा रहा था, जिसे टीम इंडिया ने एक पारी और 300 रनों से जीतकर इतहास रच दिया है. एक पारी और सबसे ज्यादा रनों से जीत में भारत की ये सबसे बड़ी जीत है. भारत ने पहले खेलते हुए 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी, जिसके बाद अफगानिस्तान पहली पारी में 152 रन बना सकी, जिसके बाद मेजबान टीम ने फॉलो-ऑन दे दिया और फिर अफगानिस्तान दूसरी पारी में 112 रनों पर सिमट गई. इस मैच में केएल राहुल और शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली. उसके बाद गेंदबाजों ने अपना कम किया और टीम को जीत दिलाई.

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