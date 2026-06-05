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IND vs AFG Test: अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में तीसरे नंबर पर कौन करेगा बैटिंग? गौतम गंभीर ने दिया जवाब

Gautam Gambhir on Sai Sudharsan: अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने बता दिया है कि टीम इंडिया पर तीसरे नंबर पर अब कौन बैटिंग करेगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 05, 2026, 03:50 PM IST

IND vs AFG Test: अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में तीसरे नंबर पर कौन करेगा बैटिंग? गौतम गंभीर ने दिया जवाब

Gautam Gambhir on Sai Sudharsan

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भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मुल्लांपुर स्टेडियम शनिवार 6 जून से खेला जाना है. टीम इंडिया को काफी समय से तीसरे नंबर के बल्लेबाज की तलाश है, जिसके के लिए टीम ने कई विकल्प चुने थे और अलग-अलग खिलाड़ियों को मौका दिया था. लेकिन टीम को वो बल्लेबाज नहीं मिल सका. वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने बता दिया है कि टीम इंडिया पर तीसरे नंबर पर अब कौन बैटिंग करेगा. आइए जानते हैं कि गंभीर ने इस पोजिशन पर किस बल्लेबाज को जगह देने का फैसला लिया है.

कौन करेगा तीसरे नंबर पर बल्लेबाज?

भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने टेस्ट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाज को लेकर पत्रकारों से कहा, "सच कहूं तो साई सुदर्शन को उचित मौका नहीं मिला है. उन्होंने बहुत कम टेस्ट मैच खेले हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत इंग्लैंड में की. हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में खेलना आसान नहीं है. आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और हम उन्हें उचित मौका देंगे. मुझे अब भी लगता है कि उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं."

गंभीर ने आगे कहा, "साई सुदर्शन खराब फॉर्म में नहीं हैं. उन्होंने आईपीएल में 700 से अधिक रन बनाए हैं. अगर हम साई का आकलन 4-5 मैचों के आधार पर करेंगे, तो फिर कोई ठोस राय नहीं बना पाएंगे. जब भी पडिक्कल का समय आएगा, हम उन्हें भी उचित मौका देंगे. ये किसी एक को पांच टेस्ट मैच और दूसरे को एक टेस्ट मैच में उतारने की बात नहीं है. अगर हम किसी एक को पर्याप्त मौका देते हैं, तो जब भी दूसरे को मौका मिलेगा हम उसे भी पर्याप्त मौके देंगे. लेकिन अभी मुझे लगता है कि हमें साई को उचित मौका देना चाहिए. क्योंकि वो भी विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं."

पडिक्कल को लेकर क्या बोले गंभीर?

गंभीर ने देवदत्त पडिक्कल को लेकर कहा, "आप केवल 11 खिलाड़ियों का चयन कर सकते हैं. कभी-कभी आपको मौके के लिए इंतजार करना पड़ता है." गौतम गंभीर ने ये साफ किया है कि देवदत्त पडिक्कल अफगानिस्तान के खिलाप टेस्ट की प्लेइंग इलेवन से बाहर रहेंगे. उन्हें मौका नहीं मिलना काफी मुश्किल है.

मानव और हर्ष पर भी बोले हेड कोच

गौतम गंभीर ने मानव सुथार और हर्ष दुबे को लेकर कहा, "मानव और हर्ष कुछ हद तक एक जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके गेंद फेंकने के तरीके में कुछ अंतर भी हैं. इस मैच से हमें अपना चौथा स्पिनर तैयार करने में मदद मिलेगी. क्योंकि हम श्रीलंका में चार स्पिनर लेकर जाएंगे. इसलिए ये किसी ऐसे खिलाड़ी को आजमाने का एक आदर्श अवसर है, जो लंबे समय तक चौथे स्पिनर के रूप में भी काम आ सकता है."

ऋषभ पंत को उपकप्तानी से हटाने को लेकर क्या बोले गंभीर?

गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत को उपकप्तानी से हटाने को लेकर कहा, "हम ऋषभ पंत की खेल की शैली में बदलाव नहीं चाहते, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ियों के लिए मैच की परिस्थितियों का सम्मान करना जरूरी होता है. चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या टी20 क्रिकेट. अंतिम लक्ष्य रन बनाना और विकेट लेना है. आप रन कैसे बनाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है. लेकिन स्थिति और खेल को समझना बहुत महत्वपूर्ण है."

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