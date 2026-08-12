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IND vs AFG T20: भारत-अफगानिस्तान के बीच कब और कहां खेली जाएगी टी20 सीरीज? जानें कैसा रहा दोनों का रिकॉर्ड

India vs Afghanistan T20 Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 12, 2026, 03:48 PM IST

IND vs AFG T20: भारत-अफगानिस्तान के बीच कब और कहां खेली जाएगी टी20 सीरीज? जानें कैसा रहा दोनों का रिकॉर्ड

IND vs AFG T20 (Photo X)

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. बीसीसीआई ने अफगानिस्तान को दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम बतौर होम ग्राउंड दिया है. यानी अफगानिस्तान इस सीरीज की मेजबानी करेगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 में काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है. आइए जानते हैं कि ये सीरीज कब खेली जाएगी और दोनों के बीच टी20 रिकॉऱ् कैसे हैं. 

टी20 सीरीज पर क्या बोले बोर्ड के प्रेसिडेंट?

बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास ने इस सीरीज को लेकर कहा, "अफगानिस्तान में क्रिकेट को बढ़ावा देने और वहां के खिलाड़ियों को सबसे ऊंचे लेवल पर खेलने के मौके देने के लिए प्रतिबद्ध है. दोनों देशों के बीच होने वाला क्रिकेट इसका एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे टीमों को मज़बूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ नियमित रूप से खेलने और कीमती अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है."

उन्होंने आगे कहा, "हम इस सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत में स्वागत करते हैं और इसे सफल बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हैं. हमारा मानना ​​है कि साथ मिलकर और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और हम दोनों क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच रिश्तों को मज़बूत करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट का समर्थन करना जारी रखेंगे."

भारत और अफगानिस्तान टी20 सीरीज का शेड्यूल

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसके सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान करेगी. सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और आखिरी तीसरा मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. 

  • भारत बनाम अफगानिस्तान पहला मैच- 13 सितंबर, 2026 (रविवार)
  • भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा मैच- 15 सितंबर, 2026 (मंगलवार)
  • भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा मैच- 17 सितंबर, 2026 (गुरुवार)

कैसा रहा दोनों टीमों का रिकॉर्ड?

भारत और अफगानिस्तान के बीच आखिरी सीरीज दो साल पहले यानी जनवरी 2024 में खेली गई थी, इस तीन मैचों की सीरीज को भारत ने 3-0 से अपने नाम किया था. भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक  टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 8 जीत अपने नाम की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. हालांकि, अफगानिस्तान को अब तक एक भी मुकाबला जीतने को नहीं मिला है. लेकिन इस बार टीम इंडिया में कई युवा खिलाड़ी हैं, जिसका फायदा अफगानिस्तान को हो सकता है और अपनी पहली जीत मिल सकती है. 

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