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IND vs AFG: DDCA को कौन देगा स्टेडियम का किराया? जानें BCCI या अफगानिस्तान कौन करेगा भुगतान

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IND vs AFG: DDCA को कौन देगा स्टेडियम का किराया? जानें BCCI या अफगानिस्तान कौन करेगा भुगतान

India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 13 सितंबर, 2026 से होने वाला है. इस सीरीज के सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 08, 2026, 05:11 PM IST

IND vs AFG: DDCA को कौन देगा स्टेडियम का किराया? जानें BCCI या अफगानिस्तान कौन करेगा भुगतान

India vs Afghanistan (Photo x)

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भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 13 सितंबर, 2026 से होने वाला है. इस सीरीज के सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. लेकिन इसकी मेजबानी अफगानिस्तान करेगा. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान करेगा, तो डीडीसीए को स्टेडियम का किराया कौन देगा? फैंस जानना चाहते हैं कि बीसीसीआई या अफगानितान क्रिकेट बोर्ड दोनों में कौन भुगतान करेगा. 

DDCA को कौन देगा स्टेडियम का किराया? 

भारत के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाने वाली टी20 सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान करने वाला है. ऐसे में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही अरुण जेटली स्टेडियम का किराया देगा. क्योंकि इस सीरीज का ऑफिशसियल होस्ट अफगानिस्तान ही है. निमयों के अनुसार, किसी भी मेजबान टीम को मेहमान टीम के लिए होटल, मैचों आयोजन और लॉजिस्टिक्स समेत सभी अन्य खर्च उठाने पड़ते हैं.

अफगानिस्तान क्यों कर रहा है इस सीरीज की मेजबानी? 

तालिबान सरकार के आने के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से अफगानिस्तान इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी नहीं कर पा रहा है. ऐसे में अफगानिस्तान अपने घरेलू मैच भारत में ही खेलता है. हालांकि, बीसीसीआई ने भी अफगानिस्तान का फुल स्पोर्ट किया है और उन्हें तीन मैदान ग्रेटर नोएडा, देहरादून और लखनऊ का इकाना स्टेडियम दे रखे हैं. 

अफगानिस्तान को होगी तगड़ी कमाई

आपको बता दें कि अफगानिस्तान सीरीज को होस्ट कर रही है और वो डीडीसीए को स्टेडियम का किराया भी देगी और साथ ही आयोजन से लेकर लॉजिस्टिक्स का खर्च सभी अफगानिस्तानी बोर्ड उठा रहा है. ऐसे में सीरीज के दौरान टिकट सेल्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और अन्य स्पॉन्सरशिप डील से होने वाली सभी की कमाई भी ACB को मिलेगी. 

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