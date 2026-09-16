AI से पूछेंगे अभिषेक शर्मा को आउट करने का तारीका! अफगानिस्तानी दिग्गज ने किया बड़ा खुलासा

Rashid Khan on Abhishek Sharma Wicket With AI: भारत और अफगानिस्तान के तीसरे टी20 से पहले राशिद खान ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि मुजीब उर रहमान अभिषेक के विकेट के लिए अब AI पूछेंगे.

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले और दूसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने 200 से ज्यादा के स्टाइक-रेट से बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को जीत दिलाई. अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनके सामने विपक्षी गेंदबाज कांपने लगते हैं. इस बीच भारत और अफगानिस्तान के तीसरे टी20 से पहले राशिद खान ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि मुजीब उर रहमान अभिषेक के विकेट के लिए अब AI पूछेंगे. आइए जानते हैं कि राशिद खान के साथी खिलाड़ी ने क्या कहा है.

AI बताएगा कैसे लेना है अभिषेक का विकेट?

रशिद ने मंगलवार की हार के बाद हुई एक बातचीत को याद करते हुए बताया, "एक बहुत मजेदार घटना है. कल का मैच खत्म होने और हमारे वापस आने के बाद मुजीब उर रहमान कह रहे थे कि मैं एआई से पूछूंगा कि मुझे अभिषेक को कहां गेंदबाजी करनी चाहिए? आजकल सब कुछ एआई पर ही है. मेरा टाइमपास भी एआई के साथ ही होता है. मैं उससे बहुत अजीब-अजीब सवाल पूछता हूं और फिर देखता हूं कि वो क्या कहता है."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल या कंप्यूटर की तरह हैं, जहां हम बस खुद को अपडेट करने और अपना नया संस्करण लाने की कोशिश करेंगे. बात ये है कि हम सादगी से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर आप इसे मुश्किल नहीं बनाते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं. कोशिश हमेशा अच्छी जगहों पर बॉलिंग करने की होती है और यही मेरी सफलता का मंत्र है. मैं बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं करता. अच्छी जगहों पर अच्छी गेंदबाजी करो, ज्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप अच्छी जगहों पर कम बॉलिंग करते हैं, तो आपको कम सफलता मिलेगी."

अपनी बल्लेबाजी को लेकर भी बोले राशिद खान

राशिद ने अपने बल्लेबाजी को लेकर कहा, "पहले मैच में मैंने 10 गेंदें खेलीं और सिर्फ 1 रन बनाया. मुझे बहुत बुरा लग रहा था. स्कोरबोर्ड देखकर मैंने कहा कि ये मैं नहीं हूं. मैं 10 गेंदों पर सिर्फ 1 रन कैसे बना सकता हूं? इसलिए, मैंने सोचा कि अगली बार जब मैं खेलने जाऊंगा, तो मैं अपना इरादा दिखाऊंगा, सकारात्मक मानसिकता के साथ खेलूंगा और एक अच्छी टीम के लिए खेलने के अपने अनुभव का इस्तेमाल करूंगा. मैंने पहली गेंद से ही पूरी ऊर्जा के साथ खेलने की कोशिश की. उस समय टीम को रनों की जरूरत थी. फिर भी उस विकेट पर 159 रन काफी नहीं थे, लेकिन मैंने जितना हो सके स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की. अगर मैं और रन बना सकता था, तो मैंने बनाए और इसीलिए मुझे थोड़ी शांति मिली."

बताया अपनी गेंदबाजी का प्लान

राशिद ने कहा, "मेरी गेंदबाजी का प्लान बहुत सीधा-सादा था. अगर मैं ज्यादा सोचूंगा, तो रन पड़ जाएंगे. अगर कम सोचूंगा, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा. योजना आसान थी. मुझे कहां गेंदबाजी करनी है? किस बल्लेबाज को गेंदबाजी करनी है और कैसे करनी है? हां, छक्का पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अपने प्लान पर टिके रहेंगे, तो कामयाब होंगे. मेरी योजना यही थी. चाहे कुछ भी हो जाए, वो चाहे कुछ भी करें, चाहे कितने भी चौके या छक्के मारें, मुझे सबसे पहले अपने प्लान पर अमल करना है. अगर मैं अपने प्लान पर अमल करूंगा, तो मुझे अपने आप अच्छे नतीजे मिलेंगे."