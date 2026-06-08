क्या टेस्ट क्रिकेट आसान है? डेब्यू पर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद मानव सुथार ने दिया जवाब

Manav Suthar on Test Cricket: अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद टेस्ट क्रिकेट पर बात की है और कई सवालों के जवाब दिया है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच शनिवार 6 जून से 8 जून तक खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से करारी शिकस्त दी है. कप्तान शुभमन गिल ने इस मैच में मानव सुथार को पहली बार मौका दिया था और उन्होंने इस मौके का फायदा दोनों हाथों ले उठाया है. सुथार ने पहले बल्लेबाजी से 28 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में कुल 7 विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड भी मिला. इस अवॉर्ड के जीतने के बाद सुथार ने टेस्ट क्रिकेट पर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद क्या बोले सुथार

मैच के बाद मानव सुथार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या टेस्ट क्रिकेट आसान है? इसपर जवाब देते हुए सुथार ने कहा, "नहीं सर, सच में ऐसा नहीं है. ये बहुत ही अवास्तविक भावना थी. भारत के लिए खेलना और टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू से ही मेरा सपना रहा है. इसलिए ये मेरे लिए एक अविश्वसनीय पल था और ईमानदारी से कहूं तो ये काफी अवास्तविक लगा."

क्या गेंदबाजी से पहले बल्लेबाजी करने से उसकी घबराहट शांत हुई?

फिर पूछा गया कि क्या गेंदबाजी से पहले बल्लेबाजी करने से उसकी घबराहट शांत हुई?. इसपक सुथार ने कहा, "नहीं, यहां तक ​​कि जब मैं बल्लेबाजी करने गया तो मुझे काफी सहज महसूस हुआ. जैसे ही मैं जम गया और कुछ गेंदों का सामना किया, मुझे एहसास हुआ कि विकेट पर स्पिनरों के लिए थोड़ी सहायता थी. फिर, जब मैं गेंदबाजी करने आया और अपना पहला ओवर डाला तो मुझे भी वैसा ही महसूस हुआ. इसके बाद मेरा एकमात्र ध्यान सही लाइन, लेंथ और गति का उपयोग जारी रखना था. हां, शुरू में मेरा ध्यान ये समझने पर था कि विकेट कैसा खेल रहा है. इसलिए मैं जितना संभव हो सके अपनी स्टॉक डिलीवरी पर भरोसा करना चाहता था. एक बार जब मुझे समझ आया कि विकेट थोड़ा धीमा है और गति में कुछ बदलाव की जरूरत है, तो मैंने समायोजन करना शुरू कर दिया. लेकिन मुख्य विचार हमेशा मेरी स्टॉक बॉल को प्रभावी बनाना था."

दूसरी नई गेंद पाकर कैसा महसूस हुआ?

सुथार से पूछा गया कि दूसरी नई गेंद पाकर कैसा महसूस हुआ?, जिसपर मानव ने कहा, "ये बहुत गर्व की बात है. उस ज़िम्मेदारी पर भरोसा किया जाना बहुत मायने रखता है. ये एक तात्कालिक निर्णय था. जहां मैं खड़ा था, वहां से ये बिल्कुल बेरंग लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि इसकी समीक्षा करना उचित है."

स मैच से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा?

मानव सुथार से पूछा गया कि इस मैच से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा?, जिसपर उन्होंने कहा, "सबसे बड़ा सबक ये है कि निरंतरता ही सब कुछ है. आपको बार-बार एक ही क्षेत्र में गेंदबाजी करते रहना होगा. मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है. यह एक ऐसा प्रारूप है जिसमें बहुत धैर्य की जरूरत होती है. मैंने यही सीखा है कि धैर्य बनाए रखें, अपनी योजनाओं पर कायम रहें और लगातार सही क्षेत्रों में प्रहार करते रहें."

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