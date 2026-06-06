IND vs AFG ODI: वनडे सीरीज के लिए BCCI ने किया Virat Kohli के रिप्लेसमेंट का ऐलान, इस खिलाड़ी को मिला मौका

Virat Kohli Replacement: बीसीसीआई ने विराट कोहली के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. उनकी जगह स्टार खिलाड़ी को मौका मिला है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज की सीरीज 6 जून से खेली जा रही है. इस वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों दिग्गजों का नाम शामिल था. लेकिन रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर संदेह बना हुआ है, जबकि विराट कोहली मांसपेशियों में खिंचाव के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. वहीं, बीसीसीआई ने विराट कोहली के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. उनकी जगह स्टार खिलाड़ी को मौका मिला है. आइए जानते हैं कि बोर्ड ने किस खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल किया है.

बीसीसीआई ने विराट के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान

विराट कोहली इंजरी के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को टीम में मौका दिया है. जायसवाल अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट टीम के स्क्वाड का भी हिस्सा है. वनडे सीरीज 13 जून से शुरू होगी और आखिरी मैच 20 जून को आखिरी मैच खेला जाएगा.

कब लगी विराट कोहली के चोट?

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 5 विकेट से जीत लिया है. इस मैच में विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान विराट कोहली को कई बार फिजियो की हेल्प लेनी पड़ी थी और विराट मैदान पर दर्द में दिखे थे. वहीं वनडे सीरीज से पहले मांशपेशियों के खिचांव कारण बाहर हो गए हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का स्क्वाड

शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा*, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या*, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से