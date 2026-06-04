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'टी20 से टेस्ट खेलना आसान नहीं...' अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले कुलदीप यादव ने दोनों फॉर्मेट पर दिया बड़ा बयान

Kuldeep Yadav on Test and T20 Format: 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने टी20 से टेस्ट फॉर्मेट में खेलने को लेकर बात की है और साथ ही युवा खिलाड़ियों को लेकर भी बात की है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 04, 2026, 03:40 PM IST

'टी20 से टेस्ट खेलना आसान नहीं...' अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले कुलदीप यादव ने दोनों फॉर्मेट पर दिया बड़ा बयान

Kuldeep Yadav on Test and T20 Format

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भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. इकलौता टेस्ट मैच 6 जून से 10 जून तक खेला जाएगा. उसके बाद 13 जून से वनडे मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने टी20 से टेस्ट फॉर्मेट में खेलने को लेकर बात की है और साथ ही युवा खिलाड़ियों को लेकर भी बात की है. आइए जानते हैं कि कुलदीप यादव ने क्या कहा है. 

कुलदीप यादव ने दोनों फॉर्मेट पर दिया बयान

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले कुलदीप यादव ने इंटरव्यू में कहा, "आईपीएल में खेलने के तुरंत बाद लाल गेंद की क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता है. इसके लिए अच्छी तैयारी बेहद जरूरी होती है. सौभाग्य से मुझे समय मिल गया. मैंने कम से कम 10 से 15 दिन लाल गेंद से अभ्यास किया. टी20 में आप हमेशा आक्रामक रहते हैं. आप हमेशा बल्लेबाज के खिलाफ हमलावर तेवर अपनाते हैं और इसी सोच के साथ खेल में बने रहते हैं. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है. बल्लेबाज के पास काफी समय होता है."

उन्होंने आगे कहा, "कुछ खिलाड़ी आईपीएल फाइनल के तुरंत बाद यहां आए हैं. उनके पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं है. मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अच्छी तैयारी की होगी. लेकिन निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती है. लगातार अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करना महत्वपूर्ण होता है. ये बड़ी चुनौती होती है. रणनीति बहुत मायने रखती है. आप किस कोण से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्रीज की किस स्थिति का उपयोग कर रहे हैं, ये सभी बातें बहुत जरूरी होती हैं."

रवींद्र जडेजा पर क्या बोले कुलदीप?

कुलदीप यादव ने रवींद्र जडेजा को लेकर कहा, "रवींद्र जडेजा टीम में नहीं हैं. वो नियमित टेस्ट खिलाड़ी हैं. टेस्ट मैच में हमें अक्षर पटेल की कमी भी खलेगी. लेकिन हमारी तैयारियां अच्छी चल रही हैं. टीम में कुछ युवा खिलाड़ी है, जैसे हर्ष और मानव. वाशिंगटन सुंदर भी नियमित रूप से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं."

युवा खिलाड़ियों को लेकर कुलदीप ने कही ये बात

कुलदीप यादव ने टीम में शामिल युवा खिलाड़ियों को लेकर कहा, "जब भी कोई नया खिलाड़ी टीम में आता है, तो आपका काम उसे सहज महसूस कराना होता है. हम चाहते हैं कि वो आपको एक सहयोगी के रूप में देखे. उसके लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाना चाहिए कि अगर उसे किसी तरह की समस्या हो तो वो आपसे बात करने में संकोच नहीं करे. आपको उसकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए. अभी दो-तीन युवा खिलाड़ी टीम से जुड़े हैं और उनका साथ पाकर अच्छा लग रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "हम एक टीम के रूप में विशेषकर परिस्थितियों को लेकर खुलकर बातचीत करते हैं. मैं युवा खिलाड़ियों से पिच की समझ, मौसम की स्थिति और मैच को लेकर सवाल पूछता हूं. दुबे और मानव भारत ए का हिस्सा रहे हैं. वो रणजी ट्रॉफी के अलावा दलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी भी खेलते रहे हैं. उन्हें इंटरनेशनल स्तर पर खेलने का अनुभव कम है, लेकिन जब तैयारी, मैच की समझ या लाल गेंद के क्रिकेट की बात आती है, तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वो इस प्रारूप में नियमित रूप से खेल रहे हैं."

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