'विराट-रोहित और गिल के साथ खेलना...' अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले हर्ष दुबे ने दिया बड़ा बयान

Harsh Dubey on Virat-Rohit and Gill: अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में हर्ष दुबे को भी जगह मिली है. अब हर्ष ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ खेलने पर बड़ा बयान दिया है.

आईपीएल का 19वां सीजन गुजरात टाइटंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया है. अब फैंस टीम इंडिया को मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, भारत को आईपीएल 2026 के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए बीसीसीआई ने पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस टीम में हर्ष दुबे को भी जगह मिली है. वहीं अब हर्ष दुबे ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ खेलने पर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

टीम इंडिया में मौका मिलने पर क्या बोले हर्ष?

जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए हर्ष दुबे ने कहा, "मैं तब हवाई अड्डे पर था, जब मुझे किसी व्यक्ति का फोन आया कि वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने जाने पर मुझे कैसा लग रहा है. लाउंज में शोर और नेटवर्क की समस्या के कारण मुझे लगा कि वो श्रीलंका में भारत ए टीम की वनडे त्रिकोणीय सीरीज की बात कर रहे हैं. इसलिए मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है, जैसे मैं अपना सपना सच करने के करीब पहुंच गया हूं."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मैंने जैसे ही फोन बंद किया संदेश आने लग गए कि मुझे टेस्ट और वनडे दोनों टीम में चुना गया है. मैंने ऑनलाइन खबर देखी तो सच कहूं मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं सपना देख रहा हूं. मैं अभी 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में खेलने के बारे में नहीं सोच रहा हूं. अभी मैं जो भी मौका मिलता है, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं."

विराट-रोहित और गिल पर क्या बोले हर्ष?

हर्ष ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को लेकर कहा, "मैं उन्हें देखते हुए बड़ा हुआ हूं. जब से मैंने क्रिकेट को समझना शुरू किया है, तब से उन्हें खेलते हुए देख रहा हूं. अगर मुझे उनके साथ एक भी मैच खेलने का मौका मिल जाए, तो ये मेरे लिए सपना सच होने जैसा होगा. मैं वास्तव में शुभमन गिल को एक व्यक्ति के रूप में करीब से देखना चाहता हूं क्योंकि एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में आप कभी भी पूरी तरह से ये नहीं समझ सकते कि कोई व्यक्ति कैसा है या एक कप्तान के रूप में वो कैसा है."

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