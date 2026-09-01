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IND vs AFG T20 Squad: टी20 सीरीज के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका; देखें स्क्वाड

IND vs AFG T20 Squad: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर, 2026 से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 01, 2026, 06:19 PM IST

IND vs AFG T20 Squad: टी20 सीरीज के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका; देखें स्क्वाड

IND vs AFG T20 Squad (Photo X)

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भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर, 2026 से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है, जिसकी मेजबानी अफगानिस्तान करेगा और सीरीज के सभी मैच दिल्ली में खेले जाएंगे. तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज के लिए वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है, जबकि जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर की भी वापसी हुई है. आइए जानते हैं कि श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया में और कौनसे खिलाड़ियों को जगह मिली है. 

बुमराह समेत इन खिलाड़ियों की हुई वापसी

बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी को शामिल किया है. लेकिन इन सभी खिलाड़ियों के खेलने पर संदेह बना हुआ है. क्योंकि, ये सभी खिलाड़ी पिछले कुछ वक्त से चोटिल चल रहे थे और अब वो ये सीरीज तभी खेल पाएंगे, जब उनकी फिटनेस को क्लीयरेंस मिल जाएगा. 

वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका

बीसीसीआई ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में शामिल किया है. इससे पहले वैभव आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का हिस्सा थे. हालांकि, उन्हों आयरलैंड के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला था, जबकि उन्होंने इंग्लैंड और जिम्बावे के खिलाफ खेलने का मौका मिला था. उन्होंने 6 पारियों में 193 रन बनाए हैं और साथ ही दो अर्धशतक भी ठोके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 81 रनों का है. 

भारत और अफगानिस्तान टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टी20 मैच- 13 सितंबर 2026 (शाम 7:00 बजे), अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
  • दूसरा टी20 मैच- 15 सितंबर 2026 (शाम 7:00 बजे), अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
  • तीसरा टी20 मैच- 17 सितंबर 2026 (शाम 7:00 बजे), अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा*.

भारत टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम

मोहम्मद नबी, गुलाबदीन नायब, राशिद खान, नवील उल हक, अजमतुल्लाह उमरजई, इब्राहिम जादरान (कप्तान), मुजीबुर रहमान, दरविष रसूल, नांगेलिया खरोटे, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सदिकुल्लाह अटल, नूर अहमद, नूर उल रहमान (विकेटकीपर) और अब्दुल्ला अहमदजई.

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