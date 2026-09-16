IND vs AFG 3rd T20 Pitch Report: क्या अफगानी स्पिनर्स करेंगे वापसी या होगी जमकर पिटाई? जानें दिल्ली की पिच रिपोर्ट

IND vs AFG 3rd T20 Pitch Report: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसे भारत ने 2-0 से अपने नाम कर लिया है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसे भारत ने 2-0 से अपने नाम कर लिया है. हालांकि, अभी सीरीज का आखिरी मैच खेलना बाकी है, जो गुरुवार 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय टीम अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि अफगानिस्तान की टीम अपनी पहली जीत हासिल करना और सूपड़ा साफ होने से बचना चाहेगी. इस मैच में श्रेयस अय्यर अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि दिल्ली की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा.

दिल्ली की पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है. मैदान की आउटफील्ड काफी तेज है और बाउंड्री भी छोटी है, जिसकी वजह से खूब चौके-छक्के लगते हैं. हालांकि, तेज गेंदबाजों के लिए पिच पर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन स्पिनर्स कुछ जलवा बिखेर सकते हैं. पहले और दूसरे टी20 में अफगानी बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे, जबकि भारतीयों बल्लेबाजों ने 157 रनों का टारगेट 13.4 ओवरों में और 160 रनों का लक्ष्य 14.5 ओवरों में ही चेज कर दिया था.

किस टीम का पलड़ा भारी

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 11 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 10 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. वहीं अफगानिस्तान की टीम ने अभी तक भारत के खिलाफ एक भी जीत हासिल नहीं की है. लेकिन इस बार तीसरे टी20 में टीम दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी और अपनी पहली जीत भी हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान ), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई.

टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान का स्क्वाड

इब्राहिम जादरान (कप्तान), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद.