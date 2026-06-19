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IND vs AFG 3rd ODI Weather Report: तीसरे वनडे में बारिश बनेगी विलन? जानें मैच के दिन कैसा रहेगा चेन्नई का मौसम

IND vs AFG 3rd ODI Weather Report: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला बारिश की चपेट में आ सकती है. यहां आप चेन्नई के मौसम का हाल जान सकते हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 19, 2026, 07:28 PM IST

IND vs AFG 3rd ODI Weather Report: तीसरे वनडे में बारिश बनेगी विलन? जानें मैच के दिन कैसा रहेगा चेन्नई का मौसम

IND vs AFG Weather Report (Photo ESPN)

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भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कल शनिवार 20 जून, 2026 को चेन्नई में खेला जाना है और फैंस इस मैच का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं. लेकिन फैंस के लिए बुरी खबर है कि मैच में बारिश विलेन बन सकती है, जिससे मुकाबला रद्द भी हो सकता है. सीरीज के पहले मैच में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से 25-25 ओवरों का मुकाबला खेला गया था. ऐसे में अगर तीसरे वनडे में भी बारिश होती है, तो ओवर्स में कटौती हो सकती है. आइए जानते हैं कि चेन्नई में मैच दे दिन मौसम का हाल कैसा रहेगा. 

कैसा रहेगा चेन्नई का मौसम?

भारत और अफगानिस्तान मैच के दिन यानी शनिवार 20 जून 2026 को एक्यूवेदर के अनुसार मौसम खराब रहने वाला है. शनिवार को दोपहर में बारिश की 50 प्रतिशत संभावना हैं और रात तक बारिश की संभावना 33 प्रतिशत है. हालांकि, इस दौरान तापमान 33 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और हवा 18 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकती है. हालांकि नमी 67 प्रतिशत रहने वाली है.  

अचानक हुई हर्षित राणा की टीम में एंट्री

बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले अचानक हर्षित राणा को टीम में शामिल कर लिया है. बोर्ड ने बताया कि हर्षित राणा ने सेंचर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैबिलिटेशन पूरा कर लिया है, जिसके बाद उनकी टीम में वापसी हो रही है. हालांकि, इससे पहले राणा टीम से बाहर चल रहे थे और अचानक टीम में शामिल होने के बाद वो चर्चा में आ गए हैं. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा,  ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे.

अफगानिस्तान- हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, दरविश रसूली, नांगेयालिया खरोती, राशिद खान, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी, इकराम अलिखिल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, फरीद अहमद मलिक और जिया उर रहमान शरीफी.

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