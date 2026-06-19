IND vs AFG 3rd ODI Pitch Report: चेन्नई में गेंदबाज या बल्लेबाज कौन बनाएगा दबदबा? जानें कैसी है चेपॉक की पिच

IND vs AFG 3rd ODI Pitch Report: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार 20 जून 2026 को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार 20 जून 2026 को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि, टीम इंडिया ने पहले ही तीन मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है और अब टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी. लेकिन अफगानिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मैच में जान झोंक देगी, जिससे ये मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस मैच में पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा.

चेपॉक की पिच रिपोर्ट

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम को चेपॉक नाम से भी जाना जाता है. इस मैदान की पिच हमेशा से स्पिनर्स के लिए अनुकूल रही है. हालांकि खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. भले ही इस पिच पर स्पिनर्स का दबदबा हो, लेकिन पिच में कुछ बदलाव हुए हैं, जिससे बल्लेबाजों को भी मदद मिलने लगी है. आईपीएल 2026 में भी ऐसा देखा गया था. हालांकि, स्पिनर्स बल्लेबाजों पर हावी रहते हैं. लेकिन अगर बैटर धैर्य से खेले, तो वो बड़ा स्कोर बना सकता है.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और अफगाविस्तान के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 5 मैचों में जीत हासिल की है. हालांकि एशिया कप 2018 में एक मुकाबला टाई रहा था. अफगानिस्तान अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश में है और भारतीय टीम का एकतरफा पलड़ा भारी है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे.

अफगानिस्तान- हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, दरविश रसूली, , नांगेयालिया खरोती, राशिद खान, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी, इकराम अलिखिल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, फरीद अहमद मलिक और जिया उर रहमान शरीफी.

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