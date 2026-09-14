IND vs AFG 2nd T20 Pitch Report: गेंदबाजों का होगा दबदबा या बल्लेबाजों का बजेगा डंका? जानें कैसा है पिच का हाल

IND vs AFG 2nd T20 Pitch Report in Hindi: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मगंलवार 15 सितंबर, 2026 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मगंलवार 15 सितंबर, 2026 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया और 1-0 से बढ़त बना ली है. पहला टी20 दिल्ली में ही खेला गया था, जिसमें अफगानिस्तान ने 156 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने 13.4 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया था. आइए जानते हैं कि क्या दूसरे टी20 में दिल्ली की पिच में बदलाव होगा या रनों की बारिश एक बार फिर देखने को मिलेगी.

दिल्ली की पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है. मैदान की आउटफील्ड काफी तेज है और बाउंड्री भी छोटी है, जिसकी वजह से खूब चौके-छक्के लगते हैं. हालांकि, तेज गेंदबाजों के लिए पिच पर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन स्पिनर्स कुछ जलवा बिखेर सकते हैं. लेकिन पहले टी20 में अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट निकाले थे. ऐसे में अगर गेंदबाज सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे, तो उन्हें सफलता मिल सकती है. दूसरी पारी में भारत ने 157 रनों के लक्ष्य को 13.4 ओवरों में चेज कर दिया था. ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकता है.

किस टीम का पलड़ा भारी

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 9 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. हालांकि, अब तक अफगानिस्तान अपनी पहली जीत की तलाश में है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगानिस्तान पर टीम इंडिया का पलड़ा एकतरफा भारी है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान ), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान- इब्राहिम जादरान (कप्तान), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद.