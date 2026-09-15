IND vs AFG 2nd T20 Highlights: संजू सैमसन का तूफान, भारत ने 7 विकेट से जीता मैच; सीरीज पर 2-0 से बनाई अजेय बढ़त

IND vs AFG 2nd T20 Highlights: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 15 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 15 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. अफगानिस्तान ने 160 रनों का टारगेट दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 14.5 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. टीम के लिए संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ बैटिंग की है और साथ ही अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने भी दमदार पारियां खेली.

भारत ने 14.5 ओवरों में चेज किया टारगेट

टीम इंडिया ने 14.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने जोड़ी ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 38 गेंदों में 88 रन की साझेदारी की. अभिषेक 19 गेंदों में 4 छक्कों और 2 चौकों के साथ 39 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद संजू ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 4 गेंदों में 11 रन की साझेदारी की. भारत को 99 के स्कोर पर संजू सैमसन के रूप में दूसरा झटका लगा, जो 22 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 4 छक्के और 7 चौके शामिल रहे.

यहां से ईशान ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 22 गेंदों में 24 रन जुटाए. अय्यर 11 गेंदों में इतने ही रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद ईशान ने तिलक वर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 25 गेंदों में 40 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. ईशान 23 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तिलक वर्मा ने 14 गेंदों में नाबाद 15 रन बनाए.

ऐसी रही अफगानिस्तान की पारी

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम ने खराब शुरुआत के बावजूद 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए. इस टीम को 1.3 ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज (0) के रूप में शुरुआती झटका लगा. उस समय तक टीम का खाता भी नहीं खुला था. इसके बाद कप्तान इब्राहिम जादरान ने सेदिकुल्लाह अटल के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन जुटाकर अफगानिस्तान को संभालने की कोशिश की, लेकिन जादरान (37) के आउट होने के बाद टीम लड़खड़ा गई. आलम ये रहा कि 100 के स्कोर तक 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए. यहां से मोहम्मद नबी (20) और राशिद खान (28) की अनुभवी जोड़ी ने मोर्चा संभाला. इन बल्लेबाजों ने सातवें विकेट के लिए 28 गेंदों में 48 रन की साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

भारत के लिए नितीश रेड्डी ने 3 विकेट हासिल किए, जिन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट निकाले. इसके अलावा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट हाथ लगा. वहीं अफगानिस्तान के लिए तीनों विकेट राशिद खान ने हासिल किए.