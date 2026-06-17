Shubman Gill-Ishan Kishan Century: गिल और किशन ने ठोका शतक, इस मामले में विराट कोहली को पछाड़ा

Shubman Gill-Ishan Kishan Century: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक ठोक दिया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक ठोक दिया है. पहले गिल और फिर किशन ने अपना शतक पूरा करने के बाद इतिहास रच दिया है. इतना ही नहीं, दोनों ही खिलाड़ी ने इस मामले में विराट कोहली को भी पछाड़ दिया है. भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे लखनऊ में खेला जा रहा है. इस मैच में गिल और किशन ने शतकीय पारी खेली है और विराटा का रिकॉर्ड तोड़ा है. आइए जानते हैं कि किस मामले में दोनों ने विराट को पछाड़ा है.

इस मामले में गिल-किशन ने विराट को पछाड़ा

दरअसल, भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल और ईशान किशन ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है. मैच से पहले दोनों खिलाड़ी विराट के नीचे थे. लेकिन शतकीय पारी खेलने के बाद दोनों ने विराट को पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं, शुभमन गिल इस लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि किशन तीसरे स्थान पर हैं. हालांकि, अब विराट कोहली 122 रन के साथ 9वें स्थान पर हैं.

शुभमन गिल 214* रन

रोहित शर्मा 214 रन

ईशान किशन 194 रन

मोहम्मद नबी 150 रन

मोहम्मह शहजाद 146 रन

शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच दूसरे तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की पार्टनरशिप भी हुई. गिल और किशन की ये पार्टनरशिप भारत के लिए वनडे में सबसे बड़ी साझेदारी करने के मामले में 17 पायदान पर है. भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदार सचिन और द्रविड़ 331 रनों की है.



अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक

57 इयोन मोर्गन मैनचेस्टर 2019

63 रोहित शर्मा दिल्ली 2023

71 ईशान किशन लखनऊ 2026 *

76 ग्लेन मैक्सवेल मुंबई WS 2023

77 शुभमन गिल लखनऊ 2026

भारतीय कप्तानों द्वारा सबसे तेज वनडे शतक

63 रोहित शर्मा बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली 2023

69 वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्टइंडीज, इंदौर 2011

76 विराट कोहली बनाम श्रीलंका, कोलंबो RPS 2017

76 रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड, कटक 2025

77 शुभमन गिल बनाम अफगानिस्तान, लखनऊ 2026

1000 वनडे रन के लिए सबसे कम गेंदें खेलने वाले भारतीय

857 हार्दिक पंड्या

936 केदार जाधव

954 कपिल देव

954 शुभमन गिल

955 एमएस धोनी

966 ईशान किशन

1000 वनडे रन के लिए सबसे कम पारी भारतीय

19 शुभमन गिल

24 विराट कोहली

24 शिखर धवन

25 नवजोत सिद्धू

25 श्रेयस अय्यर

26 ईशान किशन

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