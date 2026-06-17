Shubman Gill-Ishan Kishan Century: गिल और किशन ने ठोका शतक, इस मामले में विराट कोहली को पछाड़ा

क्रिकेट
Shubman Gill-Ishan Kishan Century: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक ठोक दिया है.
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक ठोक दिया है. पहले गिल और फिर किशन ने अपना शतक पूरा करने के बाद इतिहास रच दिया है. इतना ही नहीं, दोनों ही खिलाड़ी ने इस मामले में विराट कोहली को भी पछाड़ दिया है. भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे लखनऊ में खेला जा रहा है. इस मैच में गिल और किशन ने शतकीय पारी खेली है और विराटा का रिकॉर्ड तोड़ा है. आइए जानते हैं कि किस मामले में दोनों ने विराट को पछाड़ा है.
इस मामले में गिल-किशन ने विराट को पछाड़ा
दरअसल, भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल और ईशान किशन ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है. मैच से पहले दोनों खिलाड़ी विराट के नीचे थे. लेकिन शतकीय पारी खेलने के बाद दोनों ने विराट को पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं, शुभमन गिल इस लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि किशन तीसरे स्थान पर हैं. हालांकि, अब विराट कोहली 122 रन के साथ 9वें स्थान पर हैं.
शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच दूसरे तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की पार्टनरशिप भी हुई. गिल और किशन की ये पार्टनरशिप भारत के लिए वनडे में सबसे बड़ी साझेदारी करने के मामले में 17 पायदान पर है. भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदार सचिन और द्रविड़ 331 रनों की है.
अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक
भारतीय कप्तानों द्वारा सबसे तेज वनडे शतक
1000 वनडे रन के लिए सबसे कम गेंदें खेलने वाले भारतीय
1000 वनडे रन के लिए सबसे कम पारी भारतीय
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