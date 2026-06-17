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IND vs AFG 2nd ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे से क्यों बाहर हुए नीतीश कुमार रेड्डी? BCCI ने दिया अपडेट

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IND vs AFG 2nd ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे से क्यों बाहर हुए नीतीश कुमार रेड्डी? BCCI ने दिया अपडेट

BCCI on Nitish Kumar Reddy: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे से नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो गए हैं, जिसके बाद बीसीसीआई ने उनपर अपडेट दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 17, 2026, 03:41 PM IST

IND vs AFG 2nd ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे से क्यों बाहर हुए नीतीश कुमार रेड्डी? BCCI ने दिया अपडेट

BCCI on Nitish Kumar Reddy

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भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. हालांकि, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कई बदलाव किए हैं, जिसमें एक नीतीश कुमार रेड्डी का नाम भी है. रेड्डी ने पहले वनडे में गेंदबाजी से काफी शानदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं कि रेड्डी को दूसरे वनडे से क्यों बाहर किया गया है. वहीं, बीसीसीआई ने इसपर बड़ा अपडेट दिया है. आइए जानते हैं कि भारतीय बोर्ड ने रेड्डी को लेकर क्या अपडेट दिया है. 

बीसीसीआई ने रेड्डी पर दिया अपडेट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन से बाहर होने वाले नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर एक्स पर अपडेट देते हुए लिखा, "बाएं जांघ में दर्द के कारण नीतीश कुमार रेड्डी दूसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. BCCI की मेडिकल टीम उसकी प्रोग्रेस पर नजर रख रही है." हालांकि, बोर्ड ने ये नहीं बताया है कि रेड्डी की चोट कितनी गंभीर है और वो तीसरा वनडे खेल पाएंगे या नहीं. 

पिछले मैच में गेंदबाज से किया था शानदार प्रदर्शन

नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी पहले वनडे मैच में नहीं आ सकी थी. क्योंकि 195 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट चेज कर दिया था और 7 विकेट से जीत हासिल की थी. भले ही नीतीश की बल्लेबाजी नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में दमदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में 2 अहम विकेट अपने नाम किए थे. 

भारत-अफगानिस्तान की दूसरे वनडे की प्लेइंद इलेवन

टीम इंडिया- यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव. 

अफगानिस्तान- रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद सलीम सफ़ी और बिलाल सामी.

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