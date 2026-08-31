IND vs AFG: कब और कहां खेलेगी जाएगी भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज? जानें कब होगा भारतीय टीम का ऐलान

IND vs AFG T20 Series 2026: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. खास बात ये है कि ये सीरीज भारत में खेली जाएगा, लेकिन इसकी मेजबानी अफगानिस्तान कर रहा है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर, 2026 से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. खास बात ये है कि ये सीरीज भारत में खेली जाएगा, लेकिन इसकी मेजबानी अफगानिस्तान कर रहा है. बीसीसीआई ने दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबलों के लिए अफगानिस्तान को मेजबानी दी है. अफगानिस्तान ने इस सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जबकि बीसीसीआई जल्द ही सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेगी. आइए जानते हैं कि ये सीरीज कब और कहां खेली जाएगी और टीम इंडिया का ऐलान कब होगा.

टी20 सीरीज के लिए कब होगा भारतीय टीम का ऐलान?

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान जल्द हो सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर वाली चयन समिति 3 सितंबर को टीम का ऐलान कर सकती है. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन ये उम्मीद है कि बीसीसीआई जल्द ही इस सीरीज के लिए टीम की घोषणा करेगी.

भारत और अफगानिस्तान टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20 मैच- 13 सितंबर 2026 (शाम 7:00 बजे), अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

दूसरा टी20 मैच- 15 सितंबर 2026 (शाम 7:00 बजे), अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

तीसरा टी20 मैच- 17 सितंबर 2026 (शाम 7:00 बजे), अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

अफगानिस्तान क्यों करेगी सीरीज की मेजबानी?

आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान करने जा रही है. दरअसल, अफगानिस्तान में सुरक्षा और इंटरनेशनस स्तर की क्रिकेट सुविधाओं की कमी के कारण वो अपने मैच भारत या यूएई जैसी जगहों पर आयोजित करते हैं. ऐसे में इस बार दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान होस्ट करने वाली है.

टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम

मोहम्मद नबी, गुलाबदीन नायब, राशिद खान, नवील उल हक, अजमतुल्लाह उमरजई, इब्राहिम जादरान (कप्तान), मुजीबुर रहमान, दरविष रसूल, नांगेलिया खरोटे, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सदिकुल्लाह अटल, नूर अहमद, नूर उल रहमान (विकेटकीपर) और अब्दुल्ला अहमदजई.