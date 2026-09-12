IND vs AFG 1st T20 Weather Report: भारत-अफगानिस्तान मैच को बारिश का खतरा, जानें दिल्ली के मौसम का हाल

IND vs AFG 1st T20 Weather Report in Hindi: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला रविवार को दिल्ली में खेला जाएगा. लेकिन इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. दिल्ली में रविवार को जमकर बारिश होने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर मैच पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 को दिनभर बारिश की कितनी उम्मीद है.

दिल्ली के मौसम का हाल

एक्यूवेदर के अनुसार, दिल्ली में 13 सितंबर 2026 रविवार को बारिश की संभावना है. देश की राजधानी में रविवार को रात के वक्त 89 प्रतिशत बारिश की संभावना है, जबकि दोपहर में 25 प्रतिशक और शाम के समय 55 प्रतिशत बारिश की संभावना है. हालांकि, अगर मैच के वक्त बारिश हुई, तो मैच बारिश की भेंट जाएगा. ऐसे में फैंस दुआ कर रहे होंगे कि मैच के वक्त बारिश न हो और वो मैच का पूरा लुत्फ उठा सके.

किस टीम का पलड़ा भारी

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 9 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 8 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. अफगानिस्तान की टीम भारत के खिलाफ अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है. ऐसे में भारत का पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है.

टी20 सीरीज के लिए भारत-अफगानिस्तान का फुल स्क्वाड

टीम इंडिया- श्रेयस अय्यर (कप्तान ), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान- इब्राहिम जादरान (कप्तान), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद.