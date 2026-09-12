FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 सितंबर को आगर मालवा से अंतरित करेंगे लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 सितंबर को आगर मालवा से अंतरित करेंगे लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त

ईरान को युद्ध में चीन की मदद के सबूत मिले! अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमले के लिए दी थी सैटेलाइट तस्वीरें

ईरान को युद्ध में चीन की मदद के सबूत मिले! अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमले के लिए दी थी सैटेलाइट तस्वीरें

PAK vs ENG Highlights: पाकिस्तान की फिर किरकिरी, इंग्लैंड ने किया क्लीन स्वीप; 8 विकेट से जीता बर्मिंघम टेस्ट

PAK vs ENG Highlights: पाकिस्तान की फिर किरकिरी, इंग्लैंड ने किया क्लीन स्वीप; 8 विकेट से जीता बर्मिंघम टेस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs AFG 1st T20 Weather Report: भारत-अफगानिस्तान मैच को बारिश का खतरा, जानें दिल्ली के मौसम का हाल

IND vs AFG 1st T20 Weather Report in Hindi: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला रविवार को दिल्ली में खेला जाएगा. लेकिन इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 12, 2026, 06:41 PM IST

IND vs AFG 1st T20 Weather Report: भारत-अफगानिस्तान मैच को बारिश का खतरा, जानें दिल्ली के मौसम का हाल

IND vs AFG 1st T20 Weather Report (Photo ESPN)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. दिल्ली में रविवार को जमकर बारिश होने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर मैच पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 को दिनभर बारिश की कितनी उम्मीद है. 

दिल्ली के मौसम का हाल

एक्यूवेदर के अनुसार, दिल्ली में 13 सितंबर 2026 रविवार को बारिश की संभावना है. देश की राजधानी में रविवार को रात के वक्त 89 प्रतिशत बारिश की संभावना है, जबकि दोपहर में 25 प्रतिशक और शाम के समय 55 प्रतिशत बारिश की संभावना है. हालांकि, अगर मैच के वक्त बारिश हुई, तो मैच बारिश की भेंट जाएगा. ऐसे में फैंस दुआ कर रहे होंगे कि मैच के वक्त बारिश न हो और वो मैच का पूरा लुत्फ उठा सके. 

किस टीम का पलड़ा भारी

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 9 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 8 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. अफगानिस्तान की टीम भारत के खिलाफ अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है. ऐसे में भारत का पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है. 

टी20 सीरीज के लिए भारत-अफगानिस्तान का फुल स्क्वाड

टीम इंडिया- श्रेयस अय्यर (कप्तान ), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान- इब्राहिम जादरान (कप्तान), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement