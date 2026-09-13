IND vs AFG: कोच गौतम गंभीर को लेकर ये क्या बोल गए कप्तान श्रेयस अय्यर? पढ़ें क्या कहा

Shreyas iyer on Gautam Gambhir: कप्तान श्रेयस अय्यर ने हेड कोच गौतम गंभीर कोलेकर बात की है. अय्यर ने गंभीर के साथ उनके अच्छे कामकाजी रिश्ते से आने वाले समय में साफ बातचीत और आक्रामक रवैये को लेकर बात की है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला रविवार 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने हेड कोच गौतम गंभीर कोलेकर बात की है. अय्यर ने गंभीर के साथ उनके अच्छे कामकाजी रिश्ते से आने वाले समय में साफ बातचीत और आक्रामक रवैये को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि भारतीय कप्तान ने और क्या कुछ कहा है.

आईपीएल में अय्यर-गंभीर एक साथ कर चुके हैं काम

साल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए कप्तान और मेंटर के तौर पर साथ मिलकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का खिताब जीतने वाले अय्यर ने टीम में स्पष्टता लाने के लिए हेड कोच की आक्रामक सोच और हर खिलाड़ी को संभालने के तरीके को अहम बताया. 2024 में अय्यर केकेआर के कप्तान थे, जबकि गंभीर मेंटर थे और टीम ने अपना तीसरा खिताब भी जीता था.

गंभीर को लेकर क्या बोले अय्यर

श्रेयस अय्यर ने शनिवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि उनकी सोच बहुत आक्रामक है. वो ऐसे व्यक्ति हैं, जो मैदान पर उतरते ही हमेशा जीतना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि हर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करे, जो एक कोच के तौर पर स्वाभाविक भी है. इसी वजह से वो टीम में बहुत भरोसा और आत्मविश्वास जगाते हैं और हर खिलाड़ी को पता होता है कि उनकी भूमिका क्या है और उन्हें क्या करना है."

भारतीय टी20 कप्तान ने आगे कहा, "इसी वजह से मुझे लगता है कि कोचिंग स्किल्स के मामले में ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से संभालने का उनका तरीका बहुत शानदार है. टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हर खिलाड़ी के साथ आपके ऐसे रिश्ते हों, क्योंकि हम सभी अलग-अलग तरह के हैं और आपको किसी खास खिलाड़ी को समझने की जरूरत होती है."

हमने पहले भी एक साथ काम किया है- अय्यर

उन्होंने आगे कहा, "हम दोनों यानी मैं और गौतम गंभीर, ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां हमें खिलाड़ियों को समझने और ये जानने की जरूरत होती है कि वो टीम के लिए कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं. हम जितने ज्यादा मैच जीतेंगे, एक-दूसरे को उतना ही बेहतर ढंग से जान पाएंगे. मैंने पहले भी कोलकाता नाइट राइडर्स में उनके साथ काम किया है. मुझे अच्छी तरह पता है कि उनका दिमाग कैसे काम करता है और उनका तरीका क्या होगा."

हर मैच पर ध्यान देना होगा- अय्यर

उन्होंने कहा, "देखिए, हम एक-एक मैच पर ध्यान देंगे. हमें भविष्य के बारे में अधिक सोचने की जरूरत नहीं है. हम पहले मैच के बारे में सोच रहे हैं. हमें पता है कि अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है और पिछले कुछ दिनों में हमारी तैयारी भी अच्छी रही है. खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म और माइंडसेट में हैं. इसी वजह से हमें वर्तमान में रहना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि जब समय आए तो हम अच्छा प्रदर्शन करें. एशियन गेम्स से पहले, हमें एक बहुत अच्छी टीम के खिलाफ खेलने का शानदार मौका मिला है. इसी कारण एक बेहतरीन मुकाबले की उम्मीद है. हम अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे."