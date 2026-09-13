IND vs AFG 1st T20: पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, सैमसन-बुमराह की वापसी; देखें प्लेइंग इलेवन

IND vs AFG 1st T20 Playing 11: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला आज रविवार 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला आज रविवार 13 सितंबर 2026 को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. इस मैच से पहले फैंस को उम्मीद थी कि प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिलेगा. लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर का दूसरा प्लान है. उन्होंने वैभव को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं रखा है, जबकि संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. आप यहां दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं.

वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका

भारतीय टीम के सबसे युवा और विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि मुझे लगता है कि वो ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल रहे हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं खेल रहे हैं और दो और खिलाड़ी हैं, जिनके बारे में आपको पता चल जाएगा.

सैमसन-बुमराह की हुई वापसी

वैभव सूर्यवंशी के आने के बाद संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में सैमसन नहीं खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब वैभव उनकी जगह ले लेंगे और उनकी वापसी नहीं हो सकेगी. लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ ही उनकी वापसी हो गई है. इसके अलावा, घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से मैदान पर वापसी कर ली है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

अफगानिस्तान- इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद और फजलहक फारूकी.