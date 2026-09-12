IND vs AFG 1st T20 Pitch Report: दिल्ली में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है पिच

IND vs AFG 1st T20 Pitch Report: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज कल रविवार 13 सितंबर, 2026 से होने जा रहा है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज कल रविवार 13 सितंबर, 2026 से होने जा रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. दिल्ली के इस मैदान में काफी बड़े स्कोर बनते हुए देखे गए हैं, लेकिन गेंदबाज भी अपना दमखम दिखा चुके हैं. ऐसे में जानते हैं कि दिल्ली की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगी.

दिल्ली की पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमतौर पर छोटी बाउंड्री हैं, जिससे खूब चौके-छक्के लगते रहते हैं. दिल्ली में रविवार को बारिश की संभावना है, जिससे काले बादल छाए रह सकते हैं. ऐसे में गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है, जबकि बीच के ओवरों में स्पिनर्स अपना दबदबा बना सकते हैं. लेकिन अगर बल्लेबाज धैर्य से बैटिंग करता है, तो वो लंबी पारी खेलने में कामयाब हो सकता है. भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 में काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत-अफगानिस्तान टी20 हेड टू हेड

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 9 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 8 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. हालांकि, अब तक अफगानिस्तान अपनी पहली जीत की तलाश में है, लेकिन भारतीय टीम ने सबसे छोटे क्रिकेट फॉर्मेट में अफगान टीम पर अपना दबदबा एकतरफा बनाकर रखा हुआ है.

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान ), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान- इब्राहिम जादरान (कप्तान), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद.