IND vs AFG Highlights: दिल्ली में आया अभिषेक का तूफान, भारत ने 7 विकेट से अफगानिस्तान को चटाई धूल, सीरीज में 1-0 से आगे

IND vs AFG 1st T20 Highlights: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को दिल्ली में खेला गया था, जिसे श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था, जिसे श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है. अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए भारत के सामने 157 रनों का टारगेट रखा था, जिसका पीछा करते हुए भारत ने सिर्फ 13.4 ओवरों में लक्ष्य को पूरा कर लिया. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन वो अपने शतक से चूक गए. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है.

भारत को मिला था 157 रनों का लक्ष्य

भारत के सामने 157 रनों का लक्ष्य था, जिसका पीछा करने उतरी टीम ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ 18 रनों के स्कोर पर संजू सैमसन के रूप में विकेट गंवा दिया था. सैमसन 10 रन बनाकर आउट हो गए थे. उसके बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने पारी का जिम्मा संभाला, दोनों ने मिलकर 53 गेंदों में 121 रनों की साझेदारी की. इस पार्टनरशिप में अभिषेक ने 76 रनों और किशन ने 35 रनों का योगदान दिया.

हालांकि, अभिषेक काफी तगड़ी फॉर्म में लग रहे थे और वो अपने शतक के करीब भी पहुंच गए थे. लेकिन फिर राशिद खान के बेहतरीन कैच के कारण उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा. अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 7 चौके और 7 छक्कों की मदद से 82 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ईशान किशन ने 42 रन बनाए. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर (8) और तिलक वर्मा (3) रनों पर नाबाद रहे.

ऐसी रही अफगानिस्तान की पारी

अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए. टीम के लिए अजमतुल्लाह उमरजई ने नाबाद 64 रनों की पारी खेली. इसके अलावा मोहम्मद नबी ने 33 रन बनाए. हालांकि, इसके अलावा सभी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे. रहमानुल्लाह गुरबाज 0, इब्राहिम जादरान 11, सदीकुल्लाह अतल 13, गुलबदीन नायब 2, दर्विश रसूली 2, राशिद खान 1, नूर अहमद 0 और मुजीब उर रहमान ने नाबाद 9 रन बनाए.

इन गेंदबाजों ने लिया सबसे ज्यादा विकेट

भारत के लिए पहले टी20 में अर्शदीप सिंह ने काफी घातक गेंदबाजी की है. उन्होंने 4 ओवरों में 19 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट अपने नाम किया, जबकि दो अफगानी बैटर रनआउट हुए. वहीं अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी ने 2 विकेट और अजमतुल्लाह उमरजई ने 1 विकेट अपने नाम किया.