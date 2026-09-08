भारत के बाद मल्टी-फॉर्मेट सीरीज के लिए इन दो टीमों की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान, बोर्ड ने दी जानकारी

भारत के खिलाफ सीरीज के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले जानकारी दी है कि अफगानिस्तान भारत के बाद यूएई में मल्टी-फॉर्मेट सीरीज के लिए बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है.

भारत के खिलाफ अफगानिस्तान तीन मैचों की टी20 सीरीज की मेजाबानी करने जा रही है, जिसके सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस सीरीज से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले जानकारी दी है कि अफगानिस्तान भारत के बाद यूएई में मल्टी-फॉर्मेट सीरीज के लिए बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है. आइए जानते हैं कि ये सीरीज कब खेली जाएगी.

भारत के बाद सीरीज के लिए इन दो टीमों की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम अक्टूबर और नवंबर (9 अक्टूबर से 17 नवंबर) के दौरान यूएई में बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट खेलेगी. इसके बाद एक वनडे त्रिकोणीय सीरीज खेली जाएगी, जिसकी दो अन्य टीमें बांग्लादेश और जिम्बाब्वे हैं. इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 टी20 मैच और 2 टेस्ट खेले जाएंगे. अफगानिस्तान सबसे पहले 9 से 13 अक्टूबर तक बांग्लादेश के साथ एक टेस्ट खेलेगा. इसके बाद 17-23 अक्टूबर तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ वनडे त्रिकोणीय सीरीज खेलेगी. सीरीज में हर टीम एक-दूसरे से एक बार खेलेगी. टॉप दो टीमें 23 अक्टूबर को फाइनल खेलेंगी.

त्रिकोणीय सीरीज के बाद फिर होगी टेस्ट और टी20 सीरीज

त्रिकोणीय सीरीज के बाद अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को तीन टी20 मैच खेलेंगे. इसके बाद दोनों टीमें दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगी. पहला टेस्ट 5 नवंबर से और दूसरा टेस्ट 13 नवंबर से खेला जाएगा.

एसीबी के सीईओ ने क्या कहा?

एसीबी के सीईओ नसीब खान ने कहा, "हमें अफगानिस्तान राष्ट्रीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के इस अहम दौर को कन्फर्म करते हुए खुशी हो रही है. अलग-अलग फॉर्मेट में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ खेलने से हमारे खिलाड़ियों को कीमती कॉम्पिटिटिव मौके मिलेंगे और हमारे समर्थकों को इंटरनेशनल क्रिकेट का एक रोमांचक दौर मिलेगा. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी नेशनल टीम को नियमित, हाई-क्वालिटी इंटरनेशनल क्रिकेट देने के लिए प्रतिबद्ध है. हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं."

बीसीबी के सीईओ निजामउद्दीन चौधरी ने कहा, "टेस्ट मैच और त्रिकोणीय सीरीज बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों के फैन्स के लिए क्रिकेट का एक रोमांचक दौर होने का वादा करते हैं. हम टेस्ट को बहुत महत्व देते हैं, और ये हमारे खिलाड़ियों के लिए यूएई में पहली बार रेड-बॉल क्रिकेट का अनुभव करने और एक मजबूत अफगानिस्तान टीम के खिलाफ खुद को चुनौती देने का एक शानदार मौका होगा, जिसने पारंपरिक रूप से इन हालातों में अच्छा प्रदर्शन किया है. हम इस टूर और ट्राई-नेशन सीरीज को आयोजित करने के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धन्यवाद देते हैं, जिसमें जिम्बाब्वे भी शामिल है. हम इंटरनेशनल क्रिकेट के कुछ रोमांचक हफ्तों का इंतजार कर रहे हैं."