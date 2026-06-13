Rahmanullah Gurbaz Century: धर्मशाला में गुरबाज का ऐतिहासिक शतक, भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

Rahmanullah Gurbaz Century: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार 13 जून 2026 को धर्मशाला स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज ने शतक ठोक दिया है.

Rahmanullah Gurbaz Century: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार 13 जून 2026 को धर्मशाला स्टेडियम में खेला जा रहा है. हालांकि, बारिश के कारण मैच 25-25 ओवर्स का हो गया है. इस मैच में अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतकीय पारी खेली है. गुरबाज ने इस शतक के साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं. गुरबाज भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं और अफगानिस्तान के लिए पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

भारत के खिलाफ गुरबाज ने ठोका ऐतिहासिक शतक

भारत के खिलाफ पहले वनडे में रहमानुल्लाह गुरबाज ने 51 गेंदों में 8 चौकें और 8 छक्कों की मदद से 102 रन बनाए हैं. हालांकि, उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था. गुरबाज भारत के खिलाफ शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं. इतना ही नहीं, गुरबाज ने मोहम्मद शहजाद का 16 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. गुरबाज के वनडे करियर का ये 9वां शतक था. अफगानिस्ता के वनडे इतिहास में गुरबाज ने सबसे तेज शतक भी लगाया है.

भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले बने दूसरे खिलाड़ी

भारत के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में रहमानुल्लाह गुरबाज दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का नाम है. अफरीदी ने साल 2005 में कानपुर में खेले गए वनडे में सिर्फ 45 गेंदों में शतक ठोक दिया था. वहीं अब गुरबाज ने 48 गेंदों में शतक लगाया है. भले ही गुरबाज अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ नहीं सके, लेकिन उन्होंने भारत के खिलाफ महारिकॉर्ड बना लिया है.

अफगानिस्तान के लिए ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

अफगानिस्तान के वनडे इतिहास में रहमानुल्लाह गुरबाज सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले किसी भी बल्लेबाज ने 48 या उससे कम गेंदों में शतक नहीं लगाया है. साल 2010 में मोहम्मद शहजाद ने 72 गेंदों में शतक ठोका था. करीम सादिक ने 2012 में 72 गेंदों में ही सेंचुरी लगाई थी. इसके अलावा नवरोज मंगल ने 2013 में 85 गेंदों में शतक बनाया था.

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