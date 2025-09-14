IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने की तेजी से बढ़ी मांग, फैंस ने तोड़ी टीवी; यहां देखें लोगों के रिएक्शन

India vs Pakistan Fans Reactions: भारत और पाकिस्तान मैच से उसे बॉयकॉट करने की मांग तेजी से बढ़ रही है. फैंस अब अपने टीवी भी तोड़ दे रहे हैं.

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच से पहले सोशल मीडिया पर काफी विवाद छिड़ गया है. पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारतीय फैंस से लेकर कई दिग्गज और विपक्षी नेता तक सभी इस मैच को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं. जैसे-जैसे मैच करीब आ रहा है, तो वैसे-वैसे फैंस की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. इतना ही नहीं कुछ फैंस ने तो अपने टीवी तक तोड़ दिए हैं. यहां आप फैंस के रिएक्शन देख सकते हैं.

फैंस ने दिए तरह-तरह के रिएक्शन

सोशल मीडिया के एक्स पर फैंस ने भारत और पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने का ट्रेंड कर दिया है. हालांकि फैंस बीसीसीआई और भारतीय सरकार पर अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं. यहां तक फैंस ने पहलगाम हमने में मारे गए लोगों की फोटो भी शेयर की है और लोगों को याद दिलाया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को नहीं खेलना चाहिए.

इतना ही नहीं एक फैन ने तो बॉयकॉट के लिए सारी हदे भी पार कर दी हैं. एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें कुछ फैंस एक टीवी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान- सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमन, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, शाहिबजादा, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और मोहम्मद वसीम जूनियर.

यहां देखें फैंस के रिएक्शन

Protest against Ind vs Pak Cricket Match

pic.twitter.com/CpOeu9PFQS — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 14, 2025

ग़ज़ब ही है भाई Jay Shah दुबई में होने वाले Asia Cup को देखने नहीं जाएँगे लेकिन मैच होगा !!



jay shah बॉयकॉट कर रहे हैं #IndVsPak मैच को और लोगों को कह रहे हैं देखिए !!



अगर आपको सच में लगता है की ये ग़लत है तो mR jay shah जी मैच मत होने दीजिए !!#BoycottINDvPAK #BoycottAsiaCup pic.twitter.com/4Ipd62h9tQ — RAHUL SINGH (@RAHULKUMAR705) September 13, 2025

