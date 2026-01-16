FacebookTwitterYoutubeInstagram
RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट जारी, बोर्ड ने कटऑफ मार्क्स भी किया रिलीज

आने वाले दिनों में इन 15 नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से खुल जाएंगी आंखें!

इंडियन जर्सी में Ayush Badoni की फोटो आते ही इंटरनेट पर मचा कोहराम, होने लगी गुटका बैन की मांग, जानें क्या है माजरा

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार

Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज

क्रिकेट

क्रिकेट

'मुझे डेल स्टेन की आक्रामकता...' वर्ल्ड कप के पहले मैच में पंजा खोलने वाले हेनिल पटेल ने पूर्व अफ्रीकी दिग्गज को लेकर दिया बयान

Henil Patel on Dale Steyn: भारतीय स्टार गेंदबाज हेनिल पटेल ने पंजा खोला था. इस दमदार प्रदर्शन के बाद हेनिल ने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज डेल स्टेन को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 16, 2026, 04:22 PM IST

'मुझे डेल स्टेन की आक्रामकता...' वर्ल्ड कप के पहले मैच में पंजा खोलने वाले हेनिल पटेल ने पूर्व अफ्रीकी दिग्गज को लेकर दिया बयान

Henil Patel on Dale Steyn

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज भारत और यूएसए के बीच 15 जनवरी से हुआ है. इस मैच में भारत ने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. इस मैच में भारतीय स्टार गेंदबाज हेनिल पटेल ने पंजा खोला था. इस दमदार प्रदर्शन के बाद हेनिल ने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज डेल स्टेन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनकी इस बात से साफ हो गया है कि वो डेल स्टेन को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं. आइए जानते हैं कि हेनिल ने स्टेन को लेकर क्या कहा है. 

हेनिल पटेल ने स्टेन को लेकर दिया बयान

हेनिल पटेल ने आईसीसी डिजिटल से कहा, "मुझे डेल स्टेन की आक्रामकता बहुत पसंद है. उनकी गेंदबाजी इतनी अच्छी थी कि कोई भी बल्लेबाज उनके सामने खुलकर नहीं खेल पाता था. उनका सामना करना बहुत मुश्किल था. मैं हमेशा बल्लेबाज को तीन से चार गेंदों के भीतर आउट करने के बारे में सोचता हूं. मेरा मकसद जल्दी विकेट लेना है. मैं इसी मानसिकता के साथ खेलता हूं और शांति से अपने काम को अंजाम देता हूं. मैं सकारात्मक मानसिकता के साथ अभ्यास करता हूं और मैच में भी यही प्रक्रिया अपनाता हूं."

जीत के बाद कप्तान ने कही ये बात

यूएसए के खिलाफ जीत के बाद आयुष म्हात्रे ने कहा, "हमने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की. परिस्थितियों को समझा और इसे सरल बनाए रखा. योजना सरल थी, बल्लेबाज आश्वस्त थे, बस सरल रहना चाहते थे और अपना खेल खेलना चाहते थे. कुछ उम्मीदें हैं. भारत का प्रतिनिधित्व करना हमारे लिए गर्व का क्षण है. हम इस वर्ल्ड कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे. हमने अपनी पारी को बहुत लंबा खींच दिया और चार विकेट गंवा दिए। हम बिना विकेट खोए या एक विकेट गंवाकर यह लक्ष्य हासिल कर सकते थे."

ऐसा रहा भारत और यूएसए का मुकाबला

यूएसए पहले बल्लेबाजी करते हुए 35.2 ओवरों में 107 रन ही बना सकी. भारतीय गेंदबाजों ने यूएसए गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा और उन्हें उबरने का मौका ही नहीं दिया. फिर भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू हुई. भारत ने शुरुआती 4 ओवरों में अपना एक विकेट गंवा दिया था. उसके बाद बारिश शुरू हो गई. फिर कुछ समय बाद खेल दोबारा शुरू हुआ. इस बार खेल 37 ओवरों का था और भारत के सामने डीएलएस मेथड के तहत 96 रनों का लक्ष्य था. टीम इंडिया ने उसे 17.2 ओवरों में चेज कर दिया और 6 विकेट से जीत अपने नाम की. 

