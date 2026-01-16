'मुझे डेल स्टेन की आक्रामकता...' वर्ल्ड कप के पहले मैच में पंजा खोलने वाले हेनिल पटेल ने पूर्व अफ्रीकी दिग्गज को लेकर दिया बयान

Henil Patel on Dale Steyn: भारतीय स्टार गेंदबाज हेनिल पटेल ने पंजा खोला था. इस दमदार प्रदर्शन के बाद हेनिल ने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज डेल स्टेन को लेकर बड़ा बयान दिया है.

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज भारत और यूएसए के बीच 15 जनवरी से हुआ है. इस मैच में भारत ने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. इस मैच में भारतीय स्टार गेंदबाज हेनिल पटेल ने पंजा खोला था. इस दमदार प्रदर्शन के बाद हेनिल ने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज डेल स्टेन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनकी इस बात से साफ हो गया है कि वो डेल स्टेन को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं. आइए जानते हैं कि हेनिल ने स्टेन को लेकर क्या कहा है.

हेनिल पटेल ने स्टेन को लेकर दिया बयान

हेनिल पटेल ने आईसीसी डिजिटल से कहा, "मुझे डेल स्टेन की आक्रामकता बहुत पसंद है. उनकी गेंदबाजी इतनी अच्छी थी कि कोई भी बल्लेबाज उनके सामने खुलकर नहीं खेल पाता था. उनका सामना करना बहुत मुश्किल था. मैं हमेशा बल्लेबाज को तीन से चार गेंदों के भीतर आउट करने के बारे में सोचता हूं. मेरा मकसद जल्दी विकेट लेना है. मैं इसी मानसिकता के साथ खेलता हूं और शांति से अपने काम को अंजाम देता हूं. मैं सकारात्मक मानसिकता के साथ अभ्यास करता हूं और मैच में भी यही प्रक्रिया अपनाता हूं."

जीत के बाद कप्तान ने कही ये बात

यूएसए के खिलाफ जीत के बाद आयुष म्हात्रे ने कहा, "हमने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की. परिस्थितियों को समझा और इसे सरल बनाए रखा. योजना सरल थी, बल्लेबाज आश्वस्त थे, बस सरल रहना चाहते थे और अपना खेल खेलना चाहते थे. कुछ उम्मीदें हैं. भारत का प्रतिनिधित्व करना हमारे लिए गर्व का क्षण है. हम इस वर्ल्ड कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे. हमने अपनी पारी को बहुत लंबा खींच दिया और चार विकेट गंवा दिए। हम बिना विकेट खोए या एक विकेट गंवाकर यह लक्ष्य हासिल कर सकते थे."

ऐसा रहा भारत और यूएसए का मुकाबला

यूएसए पहले बल्लेबाजी करते हुए 35.2 ओवरों में 107 रन ही बना सकी. भारतीय गेंदबाजों ने यूएसए गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा और उन्हें उबरने का मौका ही नहीं दिया. फिर भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू हुई. भारत ने शुरुआती 4 ओवरों में अपना एक विकेट गंवा दिया था. उसके बाद बारिश शुरू हो गई. फिर कुछ समय बाद खेल दोबारा शुरू हुआ. इस बार खेल 37 ओवरों का था और भारत के सामने डीएलएस मेथड के तहत 96 रनों का लक्ष्य था. टीम इंडिया ने उसे 17.2 ओवरों में चेज कर दिया और 6 विकेट से जीत अपने नाम की.

