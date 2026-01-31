FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND u19 vs PAK u19 Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानिए कैसी है बुलावायो की पिच

सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

PM सूर्य घर योजना का UP की जनता में दिखा उत्साह, अब तक करीब 11 लाख लोगों ने किया अप्लाई

IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का 'करो या मरो मुकाबला'? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Budget 2026: कब, कहां और कैसे देखें लाइव केंद्रीय बजट? एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

वो मछली जिसे महसूस नहीं होता दर्द, घायल होने के बाद आराम से समुद्र में तैरते देख साइंटिस्ट भी हैरान

क्रिकेट

IND u19 vs PAK u19 Pitch Report: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 6 के ग्रुप 2 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 1 फरवरी को बुलायावो में मुकाबला खेला जाएगा.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 31, 2026, 05:35 PM IST

IND u19 vs PAK u19 Pitch Report

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 6 के ग्रुप 2 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 1 फरवरी को बुलायावो में मुकाबला खेला जाएगा. दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो मुकाबला होने वाला है. क्योंकि इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी. हालांकि इस मैच में पिच अहम भुमिका निभाएगी, जिससे खिलाड़ियों को पिच के हिसाब से खेलना होगा. आइए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान मुकाबले में पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसका फायदा मिलता है?

कैसी है बुलावायो की पिच रिपोर्ट?

बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की पिच की बात करें, तो इस मैदान की पिच काफी मुश्किल रहती है. इस मैदान पर रन बनाना आसान नहीं रहता है. अगर पिछले 5 मुकाबलों की बात करें, तो यहां पर पहली पारी का औसतन स्कोर 210 रनों का है, जबकि दूसरी पारी औसतन स्कोर 157 रन ही है. लेकिन भारत ने ही इस मैदान पर 352 रन बनाकर इस आंकड़ों को गलत साबित किया था. वहीं इस मैदान पर तेज गेंदबाजों का जलवा रहता है. क्योंकि पिछले 5 मैचों में तेज गेंदबाजों ने 44 विकेट अपने नाम किया है. वहीं स्पिनर्स ने सिर्फ 25 विकेट चटकाए हैं. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पिच तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है. 

भारत-पाकिस्तान के हेड टू हेड आंकड़े

भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में अब तक 10 बार भिड़ंत हुई है. हालांकि भारत और पाकिस्तान ने 5-5 मुकाबले अपने नाम किए हैं. लेकिन पिछले 6 मैचों की बात करें, तो भारत ने 5 बार जीत हासिल की है. साल 1988 से इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि शुरुआती 5 मैचों में 4 पाकिस्तान ने जीतकर दबदबा बनाया था. लेकिन फिर उसके बाद अगले 5 मैचों में 4 बार भारत ने जीत दर्ज की है. हालांकि दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है और इस बार भी कड़ी टक्कर देखने को मिल जाएगी. 

भारत-पाकिस्तान के फुल स्क्वाड

टीम इंडिया- एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, उधव मोहन, हरवंश पंगलिया, मोहम्मद एनान, दीपेश देवेंद्रन और किशन कुमार सिंह.

पाकिस्तान- हमजा जहूर (विकेटकीपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, हुजैफा अहसन, मोहम्मद शायान, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, उमर जैब, अली हसन बलूच, डेनियल अली खान और नकाब शफीक. 

