IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

India u19 vs Pakistan u19 Pitch Report: एशिया कप अंडर-19 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच कल यानी रविवार 21 दिसंबर को खेला जाएगा.

एशिया कप अंडर-19 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच कल यानी रविवार 21 दिसंबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर खेला जाएगा. इससे भारत और पाकिस्तान की टीमें लीग स्टेज में भिड़ी थी और टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी. वहीं अब एक बार फिर दोनों टीमें एक बार फिर एक दूसरे का सामना करेंगी. सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को करारी शिकस्त दी थी. वहीं पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची है. आइए जानते हैं फाइनल में पिच किसका साथ देगी.

दुबई की पिच रिपोर्ट

भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनूकूल रहती है. लेकिन इसकी पिच संतुलित पिच भी है. यहां बल्लेबाज के अलावा गेंदबाजों के लिए भी मदद है. हालांकि दिन में स्पिनर्स और रात में बल्लेबाजों का दबदबा देखा गया है. यहां नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट भी मिलती है. कप्तान यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं.

भारत-पाकिस्तान के हेड टू हेड

भारत अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19 टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 4 बार जीत हासिल की है और पाकिस्तान ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. भारतीय टीम ने अपना दबदबा बनाया हुआ है. लेकिन एशिया कप अंडर-19 फाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडु (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उदव मोहन और आरोन जॉर्ज.

पाकिस्तान- साद बैग (कप्तान), अब्दुल सुब्हान, अहमद हुसैन, अली रजा, फहम-उल-हक़, फरहान यूसुफ, हारून अरशद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हुमज़ा, मोहम्मद रियाजुल्लाह, नवेद अहमद खान, शहजैब खान, तैयब आरिफ, उमर जैब और उस्मान खान.

