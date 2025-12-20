FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

#DelimitationByRudra बना X का टॉप ट्रेंड, संसद से सोशल मीडिया तक उठा परिसीमन का मुद्दा

#DelimitationByRudra बना X का टॉप ट्रेंड, संसद से सोशल मीडिया तक उठा परिसीमन का मुद्दा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?

इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?

IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Year Ender 2025: इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया

इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

India u19 vs Pakistan u19 Pitch Report: एशिया कप अंडर-19 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच कल यानी रविवार 21 दिसंबर को खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 20, 2025, 07:44 PM IST

IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

IND vs PAK Final Pitch Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एशिया कप अंडर-19 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच कल यानी रविवार 21 दिसंबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर खेला जाएगा. इससे भारत और पाकिस्तान की टीमें लीग स्टेज में भिड़ी थी और टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी. वहीं अब एक बार फिर दोनों टीमें एक बार फिर एक दूसरे का सामना करेंगी. सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को करारी शिकस्त दी थी. वहीं पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची है. आइए जानते हैं फाइनल में पिच किसका साथ देगी.

दुबई की पिच रिपोर्ट

भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनूकूल रहती है. लेकिन इसकी पिच संतुलित पिच भी है. यहां बल्लेबाज के अलावा गेंदबाजों के लिए भी मदद है. हालांकि दिन में स्पिनर्स और रात में बल्लेबाजों का दबदबा देखा गया है. यहां नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट भी मिलती है. कप्तान यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. 

भारत-पाकिस्तान के हेड टू हेड

भारत अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19 टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 4 बार जीत हासिल की है और पाकिस्तान ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. भारतीय टीम ने अपना दबदबा बनाया हुआ है. लेकिन एशिया कप अंडर-19 फाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडु (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उदव मोहन और आरोन जॉर्ज. 

पाकिस्तान- साद बैग (कप्तान), अब्दुल सुब्हान, अहमद हुसैन, अली रजा, फहम-उल-हक़, फरहान यूसुफ, हारून अरशद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हुमज़ा, मोहम्मद रियाजुल्लाह, नवेद अहमद खान, शहजैब खान, तैयब आरिफ, उमर जैब और उस्मान खान.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?
IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Year Ender 2025: इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया
इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया
T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 2 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 2 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
T20I में पांच मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय
T20I में पांच मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय
MORE
Advertisement
धर्म
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement