IND vs PAK Pitch Report: भारत-पाकिस्तान मैच में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है दुबई की पिच

अंडर-19 एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीच रविवार 14 दिसंबर को दुबई में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का इंतजार पूरी दुनिया को रहता है. अब चाहे वो जूनियर टीमें हो या सीनियर टीमें. फैंस को दोनों टीमों के मुकाबले का इंतजार रहता ही है. लेकिन आइए जानते हैं कि मुकाबला दुबई के कौनसे ग्राउंड पर खेला जाएगा और यहां की पिच किसका साथ देती है?

दुबई की पिच रिपोर्ट

भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीद एशिया कप का मुकाबला दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनूकूल रहती है. लेकिन इसकी पिच संतुलित पिच भी है. यहां बल्लेबाज के अलावा गेंदबाजों के लिए भी मदद है. हालांकि दिन में स्पिनर्स और रात में बल्लेबाजों का दबदबा देखा गया है. यहां नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट भी मिलती है. कप्तान यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं.

दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड का पहली पारी का औसतन स्कोर 143 रन है, जबकि दूसरी पारी में 127 रन ही है. इसके अलावा यहां पर सबसे बड़ी स्कोर 204 रनों का है और सबसे छोटा स्कोर 73 रनों का ही है. हालांकि इस मैदान पर 169 रनों का टारगेट ही चेज किया था.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडु (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उदव मोहन और आरोन जॉर्ज.

पाकिस्तान- साद बैग (कप्तान), अब्दुल सुब्हान, अहमद हुसैन, अली रजा, फहम-उल-हक़, फरहान यूसुफ, हारून अरशद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हुमज़ा, मोहम्मद रियाजुल्लाह, नवेद अहमद खान, शहजैब खान, तैयब आरिफ, उमर जैब और उस्मान खान.

