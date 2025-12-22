भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगा इनाम, पीएम शाहबाज शरीफ खोलेंगे सरकारी खजाना

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली मोबाइल बनाने वाला गिरोह पकड़ा, 4 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों से 512 स्मार्ट फोन भी बरामद | हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का ऐलान किया, पार्टी का नाम 'जनता उन्नयन पार्टी' रखा, किया दावा- ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद में 0 बना देंगे | यूपीः बच्चों की जान लेने वाले कोडिन कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद, एटा में 4 तस्कर गिरफ्तार
क्रिकेट
India vs Pakistan Final: ऐसे में फाइनल में भारत को हराकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई है. पाकिस्तानी पीएम शाहबाज शरीफ ने उन्हें करोड़ों रुपये देने का ऐलान किया है.
अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 347 रन बना दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 156 रनों पर ही सिमट गई. 13 साल बाद पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है. ऐसे में फाइनल में भारत को हराकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई है. पाकिस्तानी पीएम शाहबाज शरीफ ने उन्हें करोड़ों रुपये देने का ऐलान किया है. आइए जानते हैं कि उन्हें कितने रुपये मिलेंगे.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सोमवार को अपने देश की अंडर19 एशिया कप विजेता टीम के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक करोड़ रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. पाकिस्तान की युवा टीम ने रविवार को दुबई में खेले गए फाइनल में भारत को 191 रन से हराकर खिताब जीता था. शरीफ ने इस्लामाबाद में टीम और उसके सहयोगी स्टाफ के लिए आयोजित किए गए स्वागत समारोह में ये घोषणा की है.
टीम के मेंटोर और मैनेजर सरफराज अहमद ने स्वागत समारोह के बाद मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. इससे पहले रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एशिया कप जीतने वाली जूनियर टीम के खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है.
पाकिस्तान का उनके देश में हुआ दमदार स्वागत
टीम का इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया. आमतौर पर इस तरह का स्वागत सीनियर टीमों का किया जाता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पहले ही इस जीत को देश में खेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि घोषित किया था. पाकिस्तान में जूनियर स्तर की क्रिकेट पर लोगों की नजर नहीं रहती. लेकिन फाइनल में भारत की अंडर19 टीम पर जीत ने इसे विशेष बना दिया और इसलिए हवाई अड्डे पर टीम का जोरदार स्वागत किया गया.
