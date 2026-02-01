IND vs PAK Live: भारत हारकर भी सेमीफाइनल में करेगा क्वालिफाई, वरना पाकिस्तान को इतने ओवर में चेज करना होगा टारगेट

India u19 vs Pakistan u19: जहां एक तरफ भारत हारकर भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है. तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी क्वालिफाई करने का मौका है. लेकिन पाकिस्तान को आईसीसी नियमों के हिसाब से टारगेट चेज करना होगा.

आईसीसी अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 में आज सबसे अहम मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए करो या मरो मुकाबला है. क्योंकि जहां एक तरफ भारत हारकर भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है. तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी क्वालिफाई करने का मौका है. लेकिन पाकिस्तान को आईसीसी नियमों के हिसाब से टारगेट चेज करना होगा. भारत ने पाकिस्तान को 253 रनों का लक्ष्य दिया था. ऐसे में अब पाकिस्तान को टारगेट जल्द से जल्द चेज करना होगा. आइए जानते हैं कि पूरा समीकरण क्या है.

पाकिस्तान को इतने ओवर में चेज करना होगा टारगेट

वनडे वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 253 रन बनाने होंगे. लेकिन टीम के सामने ये लक्ष्य छोटा ही लग रहा है. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है, तो उन्हें 33.3 ओवरों में टारगेट चेज करना होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान जीत भी जाती है, तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी. पाकिस्तानी फैंस की नजरे स्टार ओपनर समीर मन्हास पर होंगी, क्योंकि वो एक तेज तर्रार और लंबी पारी खेल सकते हैं, जिससे टीम 33.3 ओवरों में 253 रनों का पीछा पूरा कर ले.

क्या हारकर भी भारत करेगा क्वालिफाई?

पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारतीय टीम हार भी जाती है, तो भी टीम के पास सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का मौका होगा. क्योंकि भारत का नेट रन रेट +3.337 का है, जबकि पाकिस्तान का नेट रनरेट +1.484 का है. ऐसे में भारत को कम से कम 33.4 ओवर पाकिस्तान को खिलाने ही होंगे. अगर भारतीय टीम 33.3 ओवरों से ज्यादा ओवर पाकिस्तान को खिला देती है, तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगी. क्योंकि नेट रनरेट को देखते हुए फिर भारत की हार और जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि टीम इंडिया के पास पहले ही 6 अंक है और पाकिस्तान के पास 4 ही अंक है. पाकिस्तान जीत जाता है, तो उसके पास भी 6 अंक हो जाएंगे. लेकिन टीम इंडिया से उनका नेट रनरेट खराब रहेगा, जिसकी वजह से भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगा.

ऐसी रही भारत की पहली पारी

भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 49.5 ओवरों में 252 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए वेदांत त्रवेदी ने 68 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कनिष्क चौहान 35, वैभव सूर्यवंशी 30, आरएस अंब्रिश 29, एरोन जॉर्ज 16, अयुष म्हात्रे 0, विहान मल्होत्रा 21, अभिज्ञान कांदू 16, खिलन पटेल 21, दीपेश 1 और हेनिल पटेल 1 रन बना सके.

