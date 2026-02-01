FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रेलवे को 2.78 लाख करोड़ का बजट-अश्विनी, 'वाराणसी से सिलीगुड़ी को कनेक्ट किया जा रहा', 'वाराणसी से सिलीगुड़ी 2 घंटे 55 मिनट में पहुंच सकेंगे'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अंतरराष्ट्रीय मंच पर काशी की करुणा की गूंज, WOFA सम्मेलन में सीए सुदेशना बसु को मिला Women’s Excellence Award

अंतरराष्ट्रीय मंच पर काशी की करुणा की गूंज, WOFA सम्मेलन में सीए सुदेशना बसु को मिला Women’s Excellence Award

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान कर सकता है बड़ा 'उलटफेर', जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान कर सकता है बड़ा 'उलटफेर', जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

IND vs PAK Live: भारत हारकर भी सेमीफाइनल में करेगा क्वालिफाई, वरना पाकिस्तान को इतने ओवर में चेज करना होगा टारगेट

IND vs PAK Live: भारत हारकर भी सेमीफाइनल में करेगा क्वालिफाई, वरना पाकिस्तान को इतने ओवर में चेज करना होगा टारगेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान  

Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान

किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना

किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs PAK Live: भारत हारकर भी सेमीफाइनल में करेगा क्वालिफाई, वरना पाकिस्तान को इतने ओवर में चेज करना होगा टारगेट

India u19 vs Pakistan u19: जहां एक तरफ भारत हारकर भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है. तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी क्वालिफाई करने का मौका है. लेकिन पाकिस्तान को आईसीसी नियमों के हिसाब से टारगेट चेज करना होगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 01, 2026, 05:58 PM IST

IND vs PAK Live: भारत हारकर भी सेमीफाइनल में करेगा क्वालिफाई, वरना पाकिस्तान को इतने ओवर में चेज करना होगा टारगेट

India u19 vs Pakistan u19

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 में आज सबसे अहम मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए करो या मरो मुकाबला है. क्योंकि जहां एक तरफ भारत हारकर भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है. तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी क्वालिफाई करने का मौका है. लेकिन पाकिस्तान को आईसीसी नियमों के हिसाब से टारगेट चेज करना होगा. भारत ने पाकिस्तान को 253 रनों का लक्ष्य दिया था. ऐसे में अब पाकिस्तान को टारगेट जल्द से जल्द चेज करना होगा. आइए जानते हैं कि पूरा समीकरण क्या है. 

पाकिस्तान को इतने ओवर में चेज करना होगा टारगेट

वनडे वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 253 रन बनाने होंगे. लेकिन टीम के सामने ये लक्ष्य छोटा ही लग रहा है. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है, तो उन्हें 33.3 ओवरों में टारगेट चेज करना होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान जीत भी जाती है, तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी. पाकिस्तानी फैंस की नजरे स्टार ओपनर समीर मन्हास पर होंगी, क्योंकि वो एक तेज तर्रार और लंबी पारी खेल सकते हैं, जिससे टीम 33.3 ओवरों में 253 रनों का पीछा पूरा कर ले. 

क्या हारकर भी भारत करेगा क्वालिफाई?

पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारतीय टीम हार भी जाती है, तो भी टीम के पास सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का मौका होगा. क्योंकि भारत का नेट रन रेट +3.337 का है, जबकि पाकिस्तान का नेट रनरेट +1.484 का है. ऐसे में भारत को कम से कम 33.4 ओवर पाकिस्तान को खिलाने ही होंगे. अगर भारतीय टीम 33.3 ओवरों से ज्यादा ओवर पाकिस्तान को खिला देती है, तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगी. क्योंकि नेट रनरेट को देखते हुए फिर भारत की हार और जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि टीम इंडिया के पास पहले ही 6 अंक है और पाकिस्तान के पास 4 ही अंक है. पाकिस्तान जीत जाता है, तो उसके पास भी 6 अंक हो जाएंगे. लेकिन टीम इंडिया से उनका नेट रनरेट खराब रहेगा, जिसकी वजह से भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगा. 

ऐसी रही भारत की पहली पारी

भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 49.5 ओवरों में 252 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए वेदांत त्रवेदी ने 68 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कनिष्क चौहान 35, वैभव सूर्यवंशी 30, आरएस अंब्रिश 29, एरोन जॉर्ज 16, अयुष म्हात्रे 0, विहान मल्होत्रा 21, अभिज्ञान कांदू 16, खिलन पटेल 21, दीपेश 1 और हेनिल पटेल 1 रन बना सके.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान  
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान
किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना
किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना
दुनिया की सबसे अनोखी तितली जिसके पास हैं सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स, इसे कहते हैं प्रकृति की जेनेटिक क्वीन
दुनिया की सबसे अनोखी तितली जिसके पास हैं सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स, इसे कहते हैं प्रकृति की जेनेटिक क्वीन
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, इन खिलाड़ियों ने किए 100 से ज्यादा शिकार
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, इन खिलाड़ियों ने किए 100 से ज्यादा शिकार
MORE
Advertisement
धर्म
Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त 
Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
Numerology: बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
MORE
Advertisement