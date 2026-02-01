FacebookTwitterYoutubeInstagram
पाकिस्तान का भारत के खिलाफ खेलने से इनकार, कोलंबो में होना था भारत-पाक के बीच मैच, T-20 वर्ल्ड कप से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, पाक का भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार, 15 फरवरी को होना है भारत-पाक के बीच मैच, पाकिस्तान की टीम T-20 वर्ल्डकप में हिस्सा लेगी, कोलंबो में होना था भारत-पाकिस्तान के बीच मैच, 7 फरवरी से शुरू हो रहा है T-20 वर्ल्डकप

क्रिकेट

IND vs PAK Highlights: पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, 58 रनों से जीता करो या मरो मुकाबला

IND vs PAK Highlights: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 58 रनों से जीतकर सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 01, 2026, 09:01 PM IST

IND vs PAK Highlights: पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, 58 रनों से जीता करो या मरो मुकाबला

IND vs PAK Highlights

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था. ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो मुकाबला था. इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से करारी शिकस्त दी है और साथ ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी कर लिया है. पहले खेलते हुए भारत ने 252 रन बनाए थे, लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 194 रनों पर ही सिमट गई. भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे का बल्ला इस मैच में शांत रहा, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में दमदार प्रदर्शन किया और कुल 3 विकेट भी चटकाए हैं. 

पाकिस्तान वर्ल्ड कप से हुई बाहर

पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 253 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 33.3 ओवरों में चेज करना था. लेकिन 33.3 ओवरों में चेज करना तो बहुत दूर, टीम ने ये मुकाबला ही 58 रनों से गंवा दिया है. 253 रनों की पीछा करते हुए 46.2 ओवरों में 194 रनों पर ही ऑलआउट हो गई. 

टीम के लिए उस्मान खान ने 92 गेंदों में 66 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा हमजा जहूर 42, समीर मनहास 9, फरहान यूसुफ 38, अहमद हुसैन 2, अली हसन बलोच 3, हुजैफा एहसन 14, अब्दुल सुभान 7, मोमिन कमर 0, मोहम्मद सैय्यम 3 और अली राजा 0 पर नाबाद लौटे. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

भारत और पाकिस्तान के बीच करो या मरो मुकाबले में आयुष म्हात्रे और खिलन पटेल ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए. इसके अलावा अंब्रिश, हेनिल, कनिष्क और विहान ने 1-1 विकेट लिया. वहीं पाकिस्तान के लिए अब्दुल समद ने 3 विकेट अपने नाम किए. जबकि मोहम्मद सैय्यम ने 2, अली रजा, अहमद हुसैन, मोमिन कमर और अली हसन ने 1-1 विकेट चटकाया. 

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 49.5 ओवरों में 252 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए वेदांत त्रिवेदी 98 गेंदों में 68 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा एरोन जॉर्ज 16, वैभव सूर्यवंशी 30, विहान मल्होत्रा 21, आयुष म्हात्रे 0, अभिज्ञान 16, अंब्रिश 29, कनिष्क चौहान 35, खिलन पटेल 21, दीपेश 1 और हेनिल पटेल नाबाद 1 रन बना सके.  

