IND vs PAK Highlights: भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को चटाई धूल, वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से किया कमाल, 90 रनों से जीता मैच

क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs PAK U19 Highlights: भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को चटाई धूल, वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से किया कमाल, 90 रनों से जीता मैच

IND vs PAK U19 Highlights: अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीच रविवार 14 दिसंबर को दुबई में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने 90 रनों से शानदार जीत हासिल की है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 14, 2025, 06:37 PM IST

अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीच रविवार 14 दिसंबर को दुबई के आईसीसी अकादमी स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने 90 रनों से शानदार जीत हासिल की है. सूनियर टीम, महिला टीम और अब भारतीय जूनियर टीम ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है. वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से कमाल किया है. इसके अलावा कनिष्क चौहान ने दमदार ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाया और जीत में अहम योगदान दिया है. 

पाकिस्तान को मिला था 241 रनों का लक्ष्य

पाकिस्तान के सामने 241 रनों का छोटा टारगेट था. लेकिन भारतीय गेंदबाज के सामने उसे विशाल स्कोर साबित किया. पाकिस्तान की टीम ने 41.2 ओवरों में 150 रन पर ही सिमट गई और 90 रनों से मुकाबला गंवा दिया. टीम के लिए सबसे बड़ी पारी हुजैफा अहसन ने 70 रनों की पारी खेली है. इसके अलावा कप्तान फरहान यूसुफ ने 23 रन बनाए. हालांकि उस्मान खान ने 16 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज 15 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सके. 

कनिष्क चौहान ने किया ऑलराउंड प्रदर्शन

पाकिस्तान के खिलाफ कनिष्क चौहान ने पहले 46 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 46 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को सम्मानजनक स्कोर पहुंचाने में अहम योगदान दिया. उसके बाद कनिष्क ने गेंदबाजी में 10 ओवरों में 33 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए. हालांकि एक ओवर मेडन भी रहा. कनिष्क ने इस मैच में पूरा ऑलराउंड प्रदर्शन किया है. 

वैभव ने गेंद से किया कमाल

वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी में बुरी तरह फ्लॉप रहे. लेकिन फिर गेंदबाजी में कमाल कर दिया. वैभव ने एक ओवर में 6 रन देकर एक विकेट चटकाया. वैभव ने कप्तान फरहान यूसुफ का विकेट चटकाया, जो एक मैच विजेता है और उनका विकेट लेकर पूरी कहानी बदल ली. 

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 46.1 ओवरों में 240 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए एरोन जॉर्ज ने 85 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कनिष्क चौहान ने 46 रन बनाए. आयुष म्हात्रे 38, वैभव सूर्यवंशी 5, विहान 12, वेदांत 7, अभिज्ञान कांडु 22, खिलन पटेल 6, हेनिल पटेल 12, दीपेश 1 और किशन कुमार 0 रन बना सके.

